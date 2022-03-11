英外相：我們不會休息，直到普京在烏克蘭失敗 英國追加制裁386名俄議員

英國/俄羅斯/烏克蘭

英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)3月10日在訪問美國首都華盛頓期間表示：“英國正在帶頭努力孤立普京和他周圍的人。普京必須被追究責任。普京在烏克蘭必須失敗。”特拉斯並於11日宣布，英國政府已經制裁了386名俄羅斯國家杜馬議員，因為他們曾支持烏克蘭的兩個分離主義地區盧甘斯克和頓涅茨克“獨立”。

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特拉斯本周對華盛頓進行了訪問，並與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及國會山兩黨領袖進行了會晤。英國外交部周五發布的聲明指出：“外交大臣特拉斯今天（3月11日星期五）制裁了386名國家杜馬（俄羅斯議會下院）成員，因為他們支持烏克蘭分離地區盧甘斯克和頓涅茨克。新的制裁措施將禁止名單上的人到英國旅行，獲取在英國境內的資產，並在這裡做生意。”俄羅斯國家杜馬在2月批准了承認盧甘斯克和頓涅茨克地區“獨立”的條約，並授權俄羅斯軍隊在那裡長期駐紮，作為俄羅斯全面入侵烏克蘭的借口。

特拉斯在聲明中表示：“我們的目標是那些參與普京非法入侵烏克蘭的同謀以及支持這場野蠻戰爭的人。我們不會放鬆壓力，將繼續通過制裁擰緊俄羅斯經濟的螺絲。與我們的盟友一起，我們堅定地站在我們的烏克蘭朋友身邊。我們將繼續以人道主義援助、防禦性武器和在國際上孤立俄羅斯的外交工作來支持烏克蘭。”

英國外交部表示：“今天宣布的指定（制裁措施）是建立在昨天對普京核心圈子的關鍵寡頭的打擊上，以及英國引入新的權力來拘留俄羅斯飛機和禁止航空物品出口。自俄羅斯入侵以來，英國已經制裁了500多名俄羅斯最重要和最有價值的個人、實體和子公司，使英國的制裁名單上的總人數超過800人。這包括對18個俄羅斯主要寡頭實施的旅行禁令和資產凍結，其總價值超過了300億英鎊。”

特拉斯周四還在訪美期間於華盛頓智庫大西洋理事會發表了題為“自滿的時代已經過去”的演講。特拉斯在演講中說：“在20世紀90年代末，我在殼牌公司工作，我的第一個角色是在弗吉尼亞州諾福克的一個船舶翻新項目，就在這裡的南部。我負責監督兩艘因缺乏需求而被停用的液化天然氣船。當時在石油行業，我們模擬的油價是每桶10美元，而今天它正朝着每桶200美元的方向發展。這感覺就像一個不同的世界。”

特拉斯說：“我們認為，能源危機、擴張主義和地緣政治紛爭已經過去。我們以為和平與穩定是不可避免的——不是我們必須努力和投資的東西。現在，這些幻想已經破滅了。而我們正在為這些年的自滿情緒付出代價。俄羅斯在眾目睽睽之下建立了自己的能力，在格魯吉亞、克里米亞和其他地方違反了自己的承諾，並逍遙法外。我們知道普京在做什麼。”

特拉斯說：“我們獲得了情報，普京公開宣布了他對烏克蘭的計畫。他把他的意圖以白紙黑字寫下來，放在克里姆林宮的網站上。但我們都很難相信。好吧，我們現在相信了。世界已經覺醒了。自滿的時代已經結束。我們必須站起來迎接這個時刻。我們必須保證，我們永遠不會再允許這種侵略行為不受控制。這意味着現在就採取行動。這意味着要強硬，因為我們知道，如果我們不這樣做，代價就會上升。”

特拉斯說：“公眾了解這一時刻的嚴重性。他們看到了這種對歐洲民主國家的野蠻和非法入侵所造成的可怕痛苦，他們認識到世界已經改變。普京不僅對烏克蘭人民，而且對我們社會的基礎和我們賴以生存的規則：主權、民主、《聯合國憲章》發起了全面的攻擊。他已經動搖了全球安全的架構。”

特拉斯說：“對烏克蘭的入侵是一次規模與9/11相同的範式轉變。而我們今天的反應將為這個新時代設定模式。如果我們讓普京的擴張主義不受挑戰，它將向世界各地的潛在侵略者和專制者發出一個危險的信息。而我們根本不能允許這種情況發生。”

特拉斯說：“我們必須從侵略者唯一了解的是實力這一原則出發。而我們必須共同努力，確保普京在烏克蘭敗下陣來。普京認為，他的坦克會隨意開進基輔。相反，他面臨著激烈的、有組織的和頑強的抵抗。在霍斯托梅爾機場，在哈爾科夫，在馬里烏波爾和其他地方，英勇的歷史已經寫下了新的篇章。我向烏克蘭人民的勇敢和澤倫斯基總統的卓越領導表示敬意。普京還期望世界會變得遲鈍和分裂。相反，他所遇到的是政治團結和力量的重新崛起。”

特拉斯說：“在聯合國大會上，141個國家投票譴責俄羅斯的行動。普京的唯一支持者是敘利亞、厄立特里亞、白俄羅斯和朝鮮。我們從未想過，俄羅斯這個偉大的國家會淪落到這個地步：除了厄立特里亞，它唯一的盟友現在是一個附庸國、一個流氓國家和一個戰爭罪犯。普京被避開了，被孤立了。他已經使他的國家成為全球的賤民。隨着烏克蘭的情況變得更加艱難，我們將繼續增加我們的支持。”

特拉斯說：“英國是第一個向烏克蘭提供致命軍事援助的歐洲國家，我們也是一個最大的人道主義捐助國。美國、德國、瑞典、芬蘭、波蘭、歐盟和其他國家也都加大了力度。我們的協調製裁是前所未有的，而且是壓倒性的切斷了普京的戰爭機器的資金，使他在國內面臨越來越大的壓力。英國、美國、歐盟、日本和加拿大一致行動的事實使這一行動具有難以置信的規模。它已經是真正的全球行動。甚至瑞士也放下了其歷史上的中立地位。新加坡自1970年代以來首次實施了雙邊制裁。”

特拉斯說：“在英國，我們已經實施了我們歷史上最嚴厲的一攬子制裁措施，打擊了200多個個人、實體和子公司，包括普京本人。我們已經打擊了價值3000億英鎊的俄羅斯銀行資產——比任何其他國家都多。本周，我們改變了英國的法律，使我們能夠對普京身邊的寡頭和其他人採取更嚴厲的行動。今天，我們已經制裁了羅曼·阿布拉莫維奇和其他主要的寡頭，表明我們將毫無畏懼和不偏袒地採取行動。這種努力是驚人的，而且是團結一致的。我們已經做了大量的工作。”

特拉斯強調：“但讓我清楚地表明，我們做得仍然不夠。我們必須加倍努力，我們必須加大對普京的全球壓力。我們必須進一步加強制裁，包括全面禁止SWIFT（國際結算系統），凍結所有俄羅斯銀行資產，並鼓勵更多國家加入這一努力。我們希望出現這樣的局面：他們無法獲得他們的資金，他們無法結算他們的付款，他們的貿易無法流動，他們的船隻無法停靠，他們的飛機無法降落。”

特拉斯說：“我們必須共同努力，確保在國際刑事法院伸張正義，讓普京為其駭人聽聞的行為負責。而且，我們必須做更多的工作來提供防禦性武器，並對日益嚴重的人道主義緊急情況作出反應。我們將做到這一切。我們將為全球安全塑造這個新的全球時代。”

特拉斯說：“如果我們要說服普京和未來的普京相信我們是認真的，我們需要以不同的方式做事。首先，我們必須結束將我們的經濟和安全置於惡意行為者的風險和擺布之下的戰略依賴性。歐洲仍然嚴重依賴俄羅斯的能源。這為普京提供了一個重要的收入來源，這必須結束。我們與美國一起宣布，我們將逐步停止進口俄羅斯石油。我歡迎歐盟計畫在今年將俄羅斯天然氣的進口量減少2/3。”

特拉斯說：“我們正在與我們的七國集團夥伴合作，一勞永逸地削減這種依賴性，對俄羅斯能源進口的比例設置上限，並承諾隨着時間的推移將其降低。而且，我們需要研究如何幫助那些特別依賴俄羅斯能源的國家，以及如何增加其他地方的供應。這將需要共同的承諾，隨着時間的推移。這將需要對新的基礎設施進行更多的能源投資，也需要生產商願意出口更多的產品。我對拜登總統承諾從美國儲備中釋放3000萬桶石油表示讚賞。但我們也必須關注其他依賴性領域。無論是礦物還是稀土金屬，我們都應該努力在未來問題出現之前預防。”

特拉斯說：“第二，我們需要加強我們的威懾力。在英國，我們去年大幅增加了我們的國防開支，為這個競爭更加激烈的時代做好準備，認識到俄羅斯是最嚴重的威脅。我們是北約在歐洲的最大貢獻者。而且我們正在將英國在愛沙尼亞和波蘭的部隊數量增加一倍。美國繼續在北約的開支方面發揮着領導作用。而其他國家也在加緊努力——我們看到了真正的目標一致。我讚揚德國增加軍事開支的歷史性決定。但事實上，我們都需要走得更遠。許多國家仍然沒有達到他們將GDP的2%用於國防的目標。讓我們弄清楚，這是一個最低限度。在冷戰時期，我們的支出要多得多：高達（GDP的）5%以上。”

特拉斯說：“我們應該準備好不惜一切代價來應對今天和明天的挑戰。我們必須加倍努力，加強北約的東翼。我們必須支持那些可能成為普京侵略的下一個目標的非北約國家——比如我們在高加索和西巴爾幹的朋友。我們必須深化我們在其他領域的夥伴關係，比如澳英美三邊安全協議（AUKUS），我們與澳大利亞的三邊夥伴關係，或者我們與加拿大和其他國家的合作，以促進北極圈的安全。”

特拉斯說：“北約的《聯盟戰略概念》和美國的國家安全戰略在指明前進方向方面將是至關重要的。我們需要確保我們的全球安全架構適合新時代的需要。我們必須在規則最薄弱的地方：技術、太空和網絡空間引領一個新的全球共識。而且我們必須加強我們的軍備控制制度並使之全球化。”

特拉斯說：“我們不知道下一個威脅可能出現在哪裡；我們知道，任何地方的衝突都會威脅到各地的安全。歐洲-大西洋和印度-太平洋的安全是不可分割的。中國在這場辯論中佔據了重要位置。北京正在增加其自信，並以極快的速度擴大其武裝部隊。他們聲稱採取不幹涉政策。他們聲稱尊重主權，並拒絕在聯合國支持俄羅斯的侵略行為。我們希望看到他們貫徹這些主張。”

特拉斯說：“第三，我們需要在全世界發展更強大的聯盟。英國正在深化我們的全球經濟、外交和安全聯繫。而且，我們需要看到整個自由世界伸出援手。我們正在團結那些在聯合國投票譴責俄羅斯行動的141個國家，我們正在說服那些棄權的國家堅定他們的決心。我們需要吸引更多的國家加入那些準備為主權而戰的國家的軌道。”

特拉斯說：“過去，我們忽視了其中一些國家的戰略重要性：包括印度-太平洋、非洲和海灣地區的夥伴。他們希望有其他選擇，而不是與那些用債務加載其資產負債表的專制政權合作。因此，我們必須通過英國國際投資、美國的倡議、建設更美好的世界以及來自志同道合的夥伴的其他倡議提供一個替代方案。而且，我們不應該讓任何東西減損我們的團結。這就是為什麼我們必須解決《北愛爾蘭議定書》的問題。”

特拉斯說：“《貝爾法斯特協議》（受難日和平協議）的所有簽署方都致力於實現北愛爾蘭的和平與穩定。英國堅決反對硬邊界。貝爾法斯特（耶穌受難日）協議》保護東西方的關係以及南北的關係。然而，目前，該議定書正在造成社區之間的不平衡。”

特拉斯說：“英國提出的建議是在保護歐洲單一市場的同時，使自由貿易在英國境內流動。我們的目標是，該議定書能夠得到所有社區的支持，並確保北愛爾蘭的民主機構能夠發揮作用。而我們將需要各方增強政治意願來實現這一目標，以及歐盟的務實態度。”

特拉斯說：“我希望我們大家一起努力解決我們的分歧，並專註於我們所面臨的威脅，對歐洲穩定和安全的直接威脅。我們的最終目標，與我們所有的盟友合作是使世界對自由和民主安全。跨大西洋關係在此至關重要。英國和美國一直處於歐洲和全球安全的中心——與我們在歐盟、加拿大和日本的朋友一起處於一個強大的七國集團的中心。”

特拉斯說：“我們站在一起面對世界各地的侵略：從南中國海到東歐。拜登總統和約翰遜首相正在處理這項任務。這就是為什麼去年在康沃爾，他們簽署了《新大西洋憲章》。他們承諾為21世紀更新國際合作的架構。他們還承諾支持民主、主權和領土完整。普京應該注意了。我們不會休息，直到他在烏克蘭失敗，國家的主權得到恢復。普京必須輸，因為如果他不輸，後果是巨大的。”

特拉斯說：“因此，我們將不斷加強我們的反應，以決心取代懷疑，以信念取代自滿。我們決不能再放鬆警惕。我們將採取強硬態度，不是因為我們想要衝突，而是因為我們想要防止衝突。態度強硬，才能獲得和平。在這個全球安全的新時代，讓這成為我們的號召力。”