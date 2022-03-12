何時停戰？俄稱西方認真對待俄羅斯的關切時

俄羅斯/烏克蘭

據俄羅斯克里姆林宮表示，當西方對俄羅斯的關切採取行動時，烏克蘭衝突就會結束。此前，俄羅斯一再對烏克蘭東部平民被殺和北約東擴表示關切。

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據路透社報道稱，克里姆林宮稱當西方認真對待俄羅斯的關切時烏克蘭衝突就會結束。在被記者問及這場危機將如何結束時，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)闡述了俄羅斯的立場。他說，克里姆林宮稱當西方認真對待俄羅斯的關切時烏克蘭衝突就會結束。他認為烏克蘭正在與美國和其他盟友討論莫斯科的要求。

據克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，“俄羅斯向烏克蘭提出了解決這些問題的具體要求。據我們所知，烏克蘭方面正在和他們的顧問討論這些要求，主要是美國和歐盟國家，”他還說，“讓我們希望。這些問題需要解決。然後一切都會結束。”

據佩斯科夫說:“在過去的八年裡，我們一再試圖要求我們的西方同行向基輔施加壓力，迫使基輔停止在頓巴斯殺害人民，並履行明斯克協議。”

佩斯科夫說，“此外，在過去的幾十年裡，在你們把你們的軍事設施向我們的方向靠近後，我們的國家一再表明我們如何感到危險。我們不喜歡它，我們感到危險，我們不能對此視若無睹：你們為什麼要這樣做呢？我們沒有得到答覆。”

佩斯科夫說，“我們需要找到解決這兩個問題的辦法。俄羅斯向烏克蘭提出了解決這些問題的具體要求。”