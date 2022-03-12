俄國能源：德國經濟部長拒絕實施進口禁令

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德國對俄國能源的依賴在德國引發辯論。

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據德國廣播電台報道，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）希望在秋季之前，讓德國擺脫對俄國煤炭的依賴。但在天然氣上，還難以做到這一點。哈貝克在《法蘭克福彙報》上表示，如果成功的話，到今年年底，將幾乎擺脫對俄羅斯石油的依賴。但在天然氣方面，情況比較複雜，因為德國沒有自己的液化氣進口容量。這位綠黨政治家再次拒絕立即實施進口禁令。這裡涉及到的問題是：下一個冬天的供應可能出現短缺，經濟會衰退，並出現高通脹，數十萬人可能失業。

周六，大約100名卡車司機在科隆抗議高昂的汽油和柴油價格。德國聯邦貨運和物流聯合會擔心，許多中型公司的生存會因油價飆升受到威脅。如果國家不幹預，供應安全就無法維持。

德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍周六和普京舉行了一個多小時的電話會談，要求普京立即終止戰爭，但沒有取得成果。《明鏡》周刊就此報道說，根據巴黎就會談公布的細節來看，普京顯然還不想結束戰爭，而且繼續堅持烏克蘭應對衝突負責。普京還指責烏克蘭軍隊公然違反國際人道法，“對持不同政見者進行法外處決”，“劫持人質並以平民為盾牌。”朔爾茨和馬克龍為此呼籲普京對基輔政府施加影響，阻止“這些犯罪活動”。

就中國在俄烏戰爭中的角色，德國《時代》周報認為，中國穩穩地站在俄國這一邊。中國官媒，半官媒和受到政府扶持的社交媒體現在正在從事扶持莫斯科的運動。他們展示的戰爭是：俄國在進行一個合理的自我防衛戰，對手是曾在頓巴斯進行殘忍的集體屠殺的納粹國烏克蘭。在中國社交媒體上，普京有很多崇拜者。他們都稱讚他的魅力，並向他保證，他們對他受到西方國家的孤立表示極大的同情。儘管如此，在中國的網絡上，還是有反戰和反對普京的聲音，雖然他們消失得很快。這些反戰的聲音來自四面八方。它們來自中國的城市，來自烏克蘭，來自歐盟，美國，加拿大等等。它們嘗試修正被扭曲的圖畫。中國的反戰者正在從事一項西西佛斯似的工作。在一個由審查，宣傳和激進教育塑造出來的社會裡，真理之石總會滾下山來。

德國《經理雜誌》問道：中國會阻止俄國的國家破產嗎？中國國家主席習近平似乎緊密地站在普京這一邊。但一旦俄羅斯資金耗盡，“無國界”夥伴關係將面臨最嚴峻的考驗。中國將有選擇地提供幫助，但中國首先會從俄羅斯的衰敗中吸取戰略教訓並擴大自己的利益。