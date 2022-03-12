俄軍侵略烏克蘭多有失利 傳普京怒關情報2頭目禁閉

俄羅斯/普京

俄羅斯入侵烏克蘭不若預期順利，英國媒體披露俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長與副局長已遭居家軟禁，顯示俄國總統普京對情報單位的事前研判大感光火。

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據中央社引述英國泰晤士報披露俄羅斯聯邦安全局局長與副局長遭居家軟禁，顯示俄國總統普京不滿對攻打烏克蘭的事前研判而大感光火。

泰晤士報引述一名熟悉俄國情報圈的權威專家指出，俄國聯邦安全局長貝塞達（Sergey Beseda）、副手博尤赫（Anatoly Bolyukh）雙雙遭居家軟禁。追蹤俄國聯邦安全局及相關單位的調查網站Agentura，也由主編索達托夫（Andrei Soldatov）引述俄國聯邦安全局內部消息來源證實此事。

據索達托夫告訴泰晤士報，俄國聯邦安全局裡大部分人都是靠父母、祖父母曾任職的裙帶關係進入，且都是在好學校混不下去而在家自學者，素質很差。

流亡的俄國人權社運人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）也證實，俄國聯邦安全局幹員還在莫斯科搜索20多個處所，追查其他關係人。

英國每日郵報（Daily Mail）也報道指出，普京因惱怒安全局未能事先警告烏克蘭會出現堅決抵抗，將貝塞達與博尤赫軟禁。

據稱俄國聯邦安全局相關部門戰前告訴普京，烏克蘭很脆弱、國內到處滿是新納粹團體，一開戰很快就會投降，普京如今把戰事曠日費時與俄軍傷亡累增怪罪到安全局頭上。

據每日郵報還指出，據稱普京還解職了幾名高階將領。