俄軍收緊對基輔包圍 持續轟炸烏克蘭其他地區

俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯軍隊周六收緊了對基輔的控制，並繼續轟炸烏克蘭其他城市，襲擊了米科拉耶夫的幾家醫院和戰略港口城市馬里烏波爾，該城市已經被近兩周的圍困轟炸所破壞。星期六烏克蘭平民傷亡還沒有報告，烏克蘭外交部長德米特羅-庫萊巴說，他認為昨天周五被殺害的烏克蘭平民人數為1582人。

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據法新社記者報道，在烏克蘭南部港口城市米科拉耶夫Mykolayev，俄軍炮擊持續了一整夜，擊中了一家癌症治療中心和一家眼科醫院。該醫院院長Dmytro Lagotev說：“俄軍向這些平民區開火，而這裡沒有任何軍事目標。”

周六上午，當地媒體報道，烏克蘭各地，包括基輔、敖德薩、第聶伯羅和哈爾科夫，都響起了轟炸與空襲警報。據地方當局稱，俄羅斯的打擊在周六上午摧毀了基輔以南約40公里處的瓦西里基夫機場，一個油庫也被擊中並起火。

被圍困十二天的馬里烏波爾已經沒有食物，也沒有水、煤氣、電力和通信。無國界醫生組織（MSF）稱，情況 "幾乎是絕望的"。該組織譴責稱"這是地球上最嚴重的人道主義災難。"

據烏克蘭外交部長德米特羅-庫萊巴稱，他認為至周五，被殺害的烏克蘭平民人數為1582人。

據無國界醫生在烏克蘭的協調員斯蒂芬-科尼什（Stephen Cornish）告訴法新社：包圍再圍困是一種中世紀的做法。

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基周五晚間表示，因俄羅斯軍隊不允許人道主義援助入境，承諾周六再次嘗試將食品、水和藥品運入戰爭災區。據烏克蘭政府稱，為了讓平民離開，還計畫進行一次新的撤離嘗試，即向再往北約200公里的紮波羅熱撤離。

法新社引述俄羅斯國防部報告稱，俄軍已向 "哈爾科夫地區被解放的定居點"（東北部）運送了100多噸人道主義援助。

但哈爾科夫一家醫院的醫生告訴法新社，他們花了兩天時間從一名8歲男孩的胃裡抽出灰燼，該孩子的家被一枚俄羅斯導彈炸毀。醫生仍然沒有辦法從他的肺里取出所有灰燼。

俄軍對平民的攻擊引發了新一輪的指控，稱俄羅斯正在犯下戰爭罪。

但普京反過來指責烏克蘭軍隊星期六 "公然違反 "人道主義法。

據烏克蘭軍隊稱，俄羅斯人的目標是Kryvy Rig、Kremenchug、Nikopol和Zaporozhie等城鎮，但其主要目標是基輔。據烏克蘭總參謀部稱，目前在首都郊區，俄軍正在尋求消除幾個地方的防禦設施，以 完成對基輔的"封鎖"。

在基輔西北郊區，包括Irpin和Bucha，已經遭受了幾天的密集炮擊，而俄羅斯裝甲車正從東北方向推進。法新社記者周六在基輔看到，首都東面升起了一排厚厚的黑煙。

烏克蘭總統顧問米哈伊洛-波多利亞克周五稱基輔是 "被圍困的城市"，稱基輔是烏克蘭的 "抵抗的象徵"。

俄羅斯軍隊報告了在頓巴斯（烏克蘭東部）分離主義地區前線的進展，聲稱已經摧毀了 "總共3491個烏克蘭軍事基礎設施"，包括 "123架無人駕駛飛機，1127輛坦克和其他裝甲戰車"。

據烏克蘭總參謀部在臉書上說，自2月24日俄羅斯開始入侵以來，俄羅斯已經損失了超過12000名士兵和1205輛坦克。

據烏克蘭總統澤連斯基總統說，這些 "巨大 "損失包括 "近60架飛機和80多架直升機"，澤連斯基呼籲在這場爭取獨立的愛國戰爭中不會降低防禦強度。據澤連斯基說，"敵人 "現在正在呼籲 "預備役人員、應徵者、僱傭軍"上陣。

據聯合國難民事務高級專員稱，自2月24日以來，有近260萬人逃離烏克蘭，還有約200萬人在烏克蘭國內流離失所。

據基輔報道，沃洛迪米爾-澤連斯基周六呼籲法國總統馬克龍和德國總理肖爾茨幫助確保烏克蘭梅利托波爾市市長獲釋，他在前一天被俄羅斯人綁架。澤連斯基說：“我們期待世界各國領導人向我們展示他們如何能夠施加影響。”

澤連斯基呼籲北約干預沒有獲得響應，但西方陣營卻向基輔輸送資金和軍事援助。周五，美國總拜登再次排除了對擁有核武器的俄羅斯採取直接行動的可能性，警告說這將導致 "第三次世界大戰"。但他也警告說，如果俄羅斯在烏克蘭使用化學武器，它將付出 "高昂的代價"。

法新社說，西方國家把重點放在經濟壓力上，並在周五加強了經濟制裁，為對莫斯科徵收懲罰性關稅開闢了道路。華盛頓還宣布禁止俄羅斯的標誌性產品，如伏特加、海產品和鑽石。美國和歐盟也決定停止向俄羅斯出口奢侈品。

法國總統馬克龍周五在巴黎附近的凡爾賽宮舉行的歐盟領導人峰會後警告說，制裁的升級可能會繼續。俄羅斯航天局局長德米特里-羅戈津(Dmitry Rogozin)警告說，制裁可能會影響到國際空間站的俄羅斯部分，從而導致國際空間站崩潰。

法新社說，與此同時，外交渠道仍然開放：據法國總統府稱，馬克龍和肖爾茨周六再次與普京電話會談。在周四以這種形式舉行的前一次電話會議上，法國和德國均 "要求俄羅斯立即停火"。