意大利扣押俄寡頭價值5.3億歐元的遊艇 美官員稱或找到普京的遊艇

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意大利政府發言人3月12日宣布，意大利金融警察衛隊扣押了屬於俄羅斯寡頭安德烈·梅利尼琴科（Andrey Melnichenko）價值約為5.3億歐元的超豪華遊艇。歐盟近日將梅利尼琴科列入了制裁名單。這艘長150米，排水量接近1.3萬噸的“SY A”號被指是世界上最大的帆船遊艇。另據《紐約時報》11日報導，美國官員正在審查一艘價值7億美元的超級遊艇的所有權，該遊艇目前在意大利海濱城市的一個干船塢中，並認為它可能與俄羅斯總統普京有關。

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安德烈·梅利尼琴科是俄羅斯入侵烏克蘭後受到制裁的多名寡頭之一。根據歐盟的說法，他“屬於俄羅斯最有影響力的商人圈子，與俄羅斯政府關係密切”。因此，梅利尼琴科屬於“在為俄聯邦政府提供大量收入來源的經濟部門”。

歐盟指認梅利尼琴科“是普京最親密圈子的成員，他正在支持或實施破壞或威脅烏克蘭領土完整、主權和獨立以及烏克蘭穩定和安全的行動或政策”。

在歐盟實施對俄制裁後，意大利政府已經查封了屬於多名普京親信的遊艇和別墅，如俄羅斯寡頭阿利舍爾·烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）的撒丁島別墅。烏斯馬諾夫價值6億美元的遊艇此前已被德國政府扣押。

據了解，效仿美英法等國對俄羅斯採取的跟進制裁措施，德國政府也將設立一個專門的工作組來負責扣押其境內屬於俄羅斯寡頭的資產。據《明鏡》雜誌周六報導，德國政府將成立一個特別小組，幫助執行對俄羅斯寡頭的制裁。

報導稱，該小組將設在柏林總理府內，並將與財政部、經濟部和內政部協調。據稱，德國總理辦公室的國務秘書庫斯基（Jorg Kukies）將領導這個新的機構。目前，德國還沒有扣押遊艇、私人飛機或房屋等俄寡頭資產的既定程序。

據《紐約時報》報導，美國官員正在審查一艘價值7億美元的超級遊艇的所有權，該遊艇目前在意大利海濱城市的一個干船塢中，並認為它可能與俄羅斯總統普京有關。

報導稱，美國情報機構沒有對這艘名為“Scheherazade”號的超級遊艇的所有權作出最終結論，但美國官員表示，他們已經發現初步跡象表明，這艘遊艇與普京有關。在美國官員提供這些信息之前，《紐約時報》周二報導說，意大利當局正在調查這艘140米長的船隻的所有權，一名前船員說它是供普京使用。

了解情報的人不會描述他們有哪些信息表明這艘超級遊艇與普京有關。就美國官員知道普京是否或多長時間使用一次該遊艇，了解情況的消息人士不會分享這一信息。美國官員說，普京幾乎沒有把他的財富保留在自己的名下。相反，他使用名義上由俄羅斯寡頭擁有的豪宅和遊艇。不過，通過各種空殼公司，普京被指有可能更直接地控制“Scheherazade”號。

美國官員說，在整個新冠疫情期間，普京還在黑海邊的俄羅斯度假城市索契度過了大量時間。根據航行記錄顯示，“Scheherazade”號在2020年和2021年的夏天到索契進行了旅行。

報導稱，美國財政部情報與分析辦公室和海軍情報局都在調查與俄羅斯寡頭有關的超級遊艇的所有權問題。美國海軍發言人和財政部女發言人都拒絕對此發表評論。美國司法部已經成立了一個特別工作組，對受制裁的俄羅斯寡頭的資產進行調查。在周五與記者的討論中，司法部的一位官員說，該特別工作組將調查那些幫助受制裁的俄羅斯官員或寡頭隱藏資產的個人。這些人可能面臨與違反制裁或國際洗錢指控有關的指控。

此外，根據美國商務部最近公布的規則變化，如果一架飛機或一艘遊艇有25%以上是由美國製造的飛機或船舶部件製成，就不能運往俄羅斯。如果一艘遊艇在外國，並且符合美國原產或美國製造的產品的定義，它將需要一個許可證才能前往俄羅斯。要實際扣押一艘遊艇，美國將需要與一個合作的外國政府協調，就“Scheherazade”號而言，應是意大利以阻止該遊艇進入俄羅斯海域。

隨着對烏克蘭的入侵開始，西方開始對俄羅斯實施制裁，允許資產扣押，一些超級遊艇已經撤離了歐洲水域。“Scheherazade”號正在托斯卡納的一個港口馬里納-迪-卡臘臘(Marina di Carrara)進行維修，截至本周早些時候還在干船塢中，無法開船。報導指，上周，意大利當局曾登上“Scheherazade”號，檢查認證文件，試圖了解更多關於該船的所有權。該豪華遊艇的船長皮爾斯（Bennett-Pearce）本周早些時候說，他將向意大利警方提供泄露遊艇所有者的文件。

意大利當局表示，他們正在對“Scheherazade”號的真正所有權進行深入考察。根據一個可能需要長達幾周的過程，意大利金融警察將收集證據並提交給一個政府委員會，然後由該委員會決定該船的所有權或使用權是否與制裁名單上的人有關。這種聯繫可能是對該船很大一部分的直接所有權，或有證據表明朋友、下屬或同夥借其名義隱藏被制裁者的所有權，或用於購買該船的資金來自非法利潤。如果委員會發現證據符合門檻，金融警察可以扣押“Scheherazade”號。

報導指，雖然美國情報官員一直在關注“Scheherazade”號，但在英國《泰晤士報》早前的文章發表後，審查力度加大。“Scheherazade”號似乎有一艘姐妹船，即“新月”號（ the Crescent），由同一家德國大型奢華遊艇製造商樂順（Lürssen）建造，於2018年投入使用。“新月”號在該公司建造時的項目名稱是“雷”。“Scheherazade”號的項目名稱是“閃電”。

報導稱，與“Scheherazade”號一樣，除了一家海外空殼公司外，沒有任何公開信息可以確定“新月”號的所有者。“新月”號最後一次廣播其位置是在11月2日，當時它似乎正在接近西班牙的巴塞羅那。衛星圖像顯示，截至3月4日，“新月”號停泊在那裡附近的一個為超級遊艇服務的碼頭上。這兩艘船都是在開曼群島註冊的，而且都是同一個設計師。