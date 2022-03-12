拜登：普京對烏克蘭的戰爭永遠不會是一場勝利

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）3月11日在出席活動時就俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭表示，“儘管我們不會在烏克蘭打第三次世界大戰。普京對烏克蘭的戰爭永遠不會取得勝利。”他強調：“我想說清楚，我們將確保烏克蘭有武器來抵禦入侵的俄羅斯軍隊。”

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拜登周五在賓夕法尼亞州費城出席眾議院民主黨黨團活動時表示：“我要感謝你們向世界展示了一個統一的陣線。當普京發動他的攻擊時，他認為他可以分裂北約。他認為他可以從真正地分裂這個國家，分裂西方，分裂美國，分裂黨派。我知道一位前大使知道，在那裡。 他以為他可以在國內分化民主黨和共和黨。但他失敗了。 他失敗了。”

拜登說：“幾個月來，美國一直孜孜不倦地工作，以保持我們的盟國和夥伴的團結。正如我們的前大使——感謝上帝，你經常在電視上看到他會告訴你，我真的花了無數個小時，使聯盟團結在一起：歐盟、北約和我們所有的盟友，包括我們的亞洲盟友。因此，我們已經能夠加大對普京的經濟壓力，在全球舞台上進一步孤立俄羅斯。”

拜登說：“今天上午，與七國集團：德國、加拿大、法國、意大利、日本和英國一起，我們就最惠國待遇，我們在美國稱之為‘永久正常貿易關係’，採取行動，並消除它們。而南希（佩洛西），我知道你最初就想這樣做，我把她逼瘋了。”

拜登說：“但是，夥計們，我知道我偶爾會讓你們感到沮喪，但比我們想行動時更重要的是確保整個北約在一起。他們有與我們不同的弱點。就像在石油禁運中，他們中的很多人不能；我唯一的方法是，花了幾周時間來解決。我說，‘我們要封鎖石油——俄羅斯石油能源和能源’。我們消耗15%的石油；他們完全依賴它。沒有俄羅斯的石油，他們會發現自己處於一個被扼殺的位置，其方式遠遠超過了我們所做的任何事情。 ”

拜登說：“因此，我花了很長時間與我的同行們坐在一起，說：‘聽着，我們要封鎖石油，但我不打算要求你們這樣做’。 我要對你說：‘你做你能做的。我將解釋為什麼你們做同樣的事情是不合理的。 同時，我們將幫助你們通過液化天然氣和一系列其他東西獲得能源’。問題的關鍵是。撤銷對俄羅斯的最惠國待遇，使俄羅斯更難與美國做生意。但在與我們的盟國統一行動時，這些盟國保持在一起，構成了全球經濟的一半，是對俄羅斯的一個沉重打擊。”

拜登說：“與我們的夥伴和盟國一起，我們已經加強了對腐敗的俄羅斯億萬富翁的壓力。我們正在增加七國集團國家之間的協調，並且針對捕捉不義之財。你們看到這些遊艇中的一些達到450英尺長。不，我是認真的。（這些遊艇）價值數億美元，還有他們的豪華公寓。我們的全部經濟制裁和出口管制正在粉碎俄羅斯的經濟。我知道你們中的許多人都詳細地知道這一點，盧布已經失去了一半以上的價值。你們知道盧布對美元的價值是多少嗎？今天你需要200盧布才能等於1美元。”

拜登說：“莫斯科證券交易所關閉的原因很簡單。有人問我：‘那麼，它為什麼關閉？’ 因為，在過去的兩個星期里它一開門就會被解散。你聽到了嗎？ 它將被爆破。信用評級機構已將俄羅斯政府的評級降至‘垃圾’級別。而離開俄羅斯的私營企業和國際公司的名單正在一天天地增加。”

拜登說：“不過我想說清楚。我們將確保烏克蘭有武器來抵禦入侵的俄羅斯軍隊。我們將發送金錢和糧食援助，以拯救歐洲——烏克蘭的生命。我們將張開雙臂歡迎烏克蘭難民，如果，事實上，他們一路來到（我們）這裡。當我們向烏克蘭提供這種支持時，我們將繼續與我們在歐洲的盟友站在一起，並發出一個明確無誤的信息，即我們將以一個團結的、振奮人心的北約來捍衛北約的每一寸領土。團結一致。 ”

拜登說：“這就是為什麼我沿着與俄羅斯的邊界：拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞等等，調動了超過12000名美國軍隊，因為他們一起調動。 誠然，如果我們回應（烏克蘭的入侵），那就是第三次世界大戰，但我們在北約領土上有一個神聖的義務：（《北大西洋公約》）第五條。 雖然我們不會在烏克蘭打第三次世界大戰。普京對烏克蘭的戰爭永遠不會是一場勝利。 ”

拜登說：“ （民主國家）正在站出來以迎接這一時刻，將世界團結在和平與安全的一邊。我們正在展示一種力量，我們永遠不會動搖。但是，聽着，這個想法——我們要派進攻性裝備，讓飛機、坦克和火車與美國飛行員和美國機組人員一起進入（烏克蘭）的想法；不要自欺欺人，不管你們都說什麼，那就叫‘第三次世界大戰’。 好嗎？ 讓我們在這裡把話說清楚，夥計們。那句老話——‘別開玩笑了’。”

《華爾街日報》周五稍早報導稱：“事實證明，美國拒絕向烏克蘭提供波蘭所擁有的米格-29戰鬥機的決定，比我們周四寫的還要糟糕。白宮現在證實，這個決定一直被提到了拜登總統，他否決了飛機的交付（計畫），以免激怒弗拉基米爾·普京並有可能使戰爭升級。”