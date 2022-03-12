法德首腦周六與普京通話 法總統府：普京沒有表現出停止戰爭的意願

法國/德國/俄羅斯

法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨3月12日再次共同與俄總統普京進行了通話。來自法國總統府的一位消息人士在通話結束後向美國有限電視新聞網（CNN）透露稱，普京的心態依然“堅定”。據悉，此次三方領導人的通話時長大約一個半小時。

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該消息人士說，自三位領導人周四最後一次通話以來，普京似乎仍然“決心在烏克蘭實現他的目標”，但他繼續與法國和德國領導人通話的事實表明，“他並不完全排除外交解決的可能性”。

報導指，一位接近馬克龍並熟悉談話內容的消息人士向CNN表示，馬克龍對普京在電話中的“不真誠”感到失望，但馬克龍仍然致力於通過外交途徑解決衝突，包括協調製裁，禁止俄羅斯在國際社會中的活動，以及“繼續進行堅定和坦誠的對話”。

周六早些時候，烏克蘭總統澤連斯基要求馬克龍向普京施壓，要求實現停火併提出民選的梅利托波爾市長被俄軍綁架的問題。該消息人士說，馬克龍和朔爾茨在與普京的通話中傳達了這一信息。

該消息人士說：“我們懇求立即停火，與安全有關的問題，與烏克蘭主權有關的問題，以及第三，烏克蘭和俄羅斯最近提出的那些問題。”消息人士說，七國集團和歐盟都在計畫進一步制裁俄羅斯。

歐盟對俄羅斯的第五輪一攬子制裁措施將於下周在布魯塞爾討論，其目的是制裁俄羅斯軍隊最近在烏克蘭的行動、對馬里烏波爾的圍攻以及俄羅斯軍隊沿第聶伯河的推進。

據法國BFMTV電視台報導，馬克龍和朔爾茨在通話中要求普京“結束對馬里烏波爾的圍困，那裡的局勢是人類無法忍受的”。據法方介紹，在這一呼籲之後，“弗拉基米爾·普京沒有表現出停止戰爭的意願。”法國總統府補充說，因此，“我們將在未來幾個小時內採取新的制裁措施。”

法國總統府表示：“（制裁的）目標是把普京推到牆邊”。法方補充說：“我們正在向普京施加最大的壓力，讓他停止戰爭，我們不會對此放棄。”

法方表示，採取新的對俄制裁措施在歐洲夥伴和七國集團成員中不是一個 “禁忌”，“對俄羅斯採取的制裁是歷史性的，他們是國際社會的不法分子，就像朝鮮或阿薩德的敘利亞一樣”。法國表示：“俄羅斯經濟受到了非常持久的影響”，“我們已經準備好走得更遠”。

與此同時，法方認為不存在停止與普京進行“苛刻的、非常苛刻的”對話的問題。法國總統府說：“在我們所處的情況下，保持外交工具很重要。但總統的隨行人員還是明確表示，‘外交不是用槍指着你的頭來做的’。”

馬克龍周六稍早與澤連斯基進行了通話。澤連斯基再次請求法國“對普京總統進行干預以獲得立即停火”。在這次通話中，澤連斯基還表達了對被綁架的梅利托波爾市長的關注。據法國總統府稱，澤連斯基擔心梅利托波爾市長被俄羅斯軍隊綁架了。