澤連斯基向俄羅斯母親喊話：不要送自己兒子來烏參戰

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基2022年3月12日拍視頻向俄羅斯目前喊話，要她們不要讓兒子上烏克蘭前線打仗送命。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲俄羅斯的母親們，不要送自己兒子上戰場攻打烏克蘭。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭總統澤連斯基今天再向俄羅斯媽媽喊話，不要送自己兒子參戰。烏克蘭總統澤連斯基在Telegram發布的影片中表示：「我想再度跟俄國母親們喊話，尤其是被徵召入伍者的母親，不要把你們的孩子送到國外參戰。」

據法新社說，澤連斯基稱，請確認你們兒子的行蹤。你們對兒子可能被送上戰場攻打烏克蘭，哪怕僅有一點懷疑，請立刻行動，以阻止你們的兒子賠上性命或遭到俘虜。

澤連斯基還說：「烏克蘭從未想要這場恐怖的戰爭。儘管烏克蘭不想要戰爭，我們仍必須捍衛自己。」

法新社稱，俄羅斯9日首度承認派出徵召入伍的軍人到烏克蘭參戰，並宣布有些人已被烏克蘭軍隊俘虜。