澤連斯基視頻演講：不要問歐洲應如何幫助烏克蘭，而要問歐洲應如何幫助自己？

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）3月12日向聚集在佛羅倫薩等地廣場上的意大利民眾和歐洲人民發表了視頻講話，呼籲對烏克蘭衛國戰爭的繼續支持。他還在當天稍早的一次講話中提到：“我們的武裝部隊正在盡一切努力使敵人失去繼續對烏克蘭作戰的願望。俄羅斯軍隊的損失是巨大的。”

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澤連斯基在演講中說：“我知道今天在全世界有十幾萬人（為聲援烏克蘭集會）。在不同城市的廣場上有十多萬人（在集會）。我們烏克蘭人對此表示感謝。現在我請你們每個廣場上的人記住一個數字...... 79. 你們會明白這意味着什麼。我現在要告訴你們，這對我們的生活，對我們每個人意味着什麼。我將告訴所有十萬個和數百萬個之後將聽到我們（處境）的人。”

澤連斯基說：“我們在烏克蘭正經歷一場可怕的戰爭。自第二次世界大戰以來，歐洲從未見過這樣的戰爭。我們並沒有發動這場戰爭。這是俄羅斯對烏克蘭土地的野蠻和只顧自己不顧他人的入侵。這是一場針對烏克蘭人民的戰爭——針對和平和真誠的人民，我相信你們在我們獨立的年代已經非常了解他們。而且你們看到，我們和你們非常相似。我們同樣重視自由，我們同樣重視平等。我們同樣想要生活，我們只想活着。我們同樣只想為我們的孩子，為我們的家庭爭取最好的，最光明的（未來）。但現在我們和你們的生活方式不同。”

澤連斯基說：“現在，當戰爭正在進行，成千上萬的人在戰爭中死亡！79名兒童已經在戰爭中死亡。79個孩子! 我相信你們每個人都有你們所愛之人的照片。在家裡或只是在手機上，這樣你們就可以在你們的心要求的時候觀看孩子的照片，父母的照片。你們所愛的人的照片。我們甚至沒有意識到，但我們總是知道，這些照片不是（生命中的）最後。”

澤連斯基說：“因為我們相信，我們將看到那些我們最親愛的人將如何生活。我們會看到我們所愛的人有多麼幸福。我們的孩子如何長大，他們如何上大學，如何工作。他們如何擁有自己的孩子。然後我們會和我們的孫子孫女一起玩。放學後和他們見面，一起吃飯。這幾百萬人中的每個人都生活在這種希望之中。對真正和平的生活的希望。為了新的照片，新的記憶，新的幸福時刻，我們的國家，烏克蘭，現在被剝奪了這些。”

澤連斯基說：“當戰爭繼續進行時，我們與你們處於根本不同的狀況。當你們可以確信你們和你們的親人有一個漫長的未來，一個正常的未來。我們也希望如此，我們為你們感到高興。而對我們來說，我們所擁有的可能是最後一次。只有最後一次。今天，再也不會有了。至於79個（在戰爭中死去的）烏克蘭兒童。79個烏克蘭家庭被這場可恥的戰爭——俄羅斯的入侵所摧毀。79個家庭失去了最寶貴的東西，但他們仍然被迫戰鬥。他們被迫振作起來，生存下去，並進行鬥爭。為一個對他們來說已經結束的未來而奮鬥。”

澤連斯基說：“在那些在戰爭中喪生的79名兒童的照片中。而我們應該怎麼做……我們所有人——烏克蘭人民，歐洲人民讓這個79的數字不改變，不增長。這樣，歐洲就不會忘記烏克蘭的79名兒童。俄羅斯軍隊圍攻烏克蘭的城市們。俄軍正試圖摧毀它們。想象一下! 整個城市! 在2022年這發生在歐洲。我們的馬里烏波爾，亞速海沿岸最大的烏克蘭城市，被完全封鎖了。它被晝夜轟炸。俄羅斯軍隊向它投擲空氣炸彈並發射導彈。他們甚至轟炸了馬里烏波爾的一家婦產醫院和一家兒童醫院……這是對全人類的仇恨。他們殺害兒童，破壞婦產醫院和兒童醫院。為什麼？為了讓烏克蘭婦女甚至不能生育？而這種情況在我們國家到處都有，在烏克蘭到處都有，烏克蘭正遭受着俄羅斯的入侵。”

澤連斯基說：“他們已經摧毀了幾十家醫院，數百所學校和幼兒園。他們正在摧毀大學，用地毯式轟炸完全摧毀了居民區。想象一下，這是什麼情況！？而在這種情況下如何生存？這對烏克蘭人，對我們的家庭，對我們的孩子們意味着什麼？當你在教堂也找不到安寧時，這意味着什麼？因為航空炸彈連教堂都炸了！甚至連廣場都炸了。甚至是廣場……和你們一樣的廣場，你們現在正在聽我說話的地方。他們轟炸了我們哈爾科夫市的廣場——自由廣場。這是歐洲最大的廣場，和你們的廣場沒有區別。除了它被摧毀了，被俄羅斯的導彈襲擊摧毀了。”

澤連斯基說：“我在採訪中經常被問到：歐洲應如何幫助烏克蘭？我以不同的方式提出這個問題，即：歐洲應如何幫助自己？因為這不僅是一場針對我們人民的戰爭，不僅是針對烏克蘭人的戰爭。這是一場針對使我們團結起來的價值觀的戰爭——反對我們的生活能力。活着，而不是像俄羅斯軍隊在我們的土地上殺人。你們感覺到為什麼我們與他們不同嗎？我們活着。而他們殺人。我們有79條生命。而他們有79人死亡。我相信你們和每個烏克蘭人一樣，都想停止戰爭。”

澤連斯基說：“這就是為什麼我關於烏克蘭需要的幫助的答案聽起來很合理，對民主國家的數百萬人來說很自然。你們需要施加壓力，需要對俄羅斯進行這樣的制裁，讓每一個俄羅斯士兵知道每一次向平民開槍的代價。我們需要這樣的歐洲商業原則，讓俄羅斯國家沒有錢來毀掉生命，給你們國家的公司施加壓力，讓它們離開俄羅斯，這樣你們就不是這場戰爭和悲劇的間接支持者。告訴你們的政治家，關閉烏克蘭上空的俄羅斯導彈和飛機。從那些殺害79名兒童和數千名成人的人那裡! 在17天內，數千人（死亡）……”

澤連斯基說：“所有這些都將保護我們。我們就像你們一樣。絕對是一樣的! 你們知道這一點，你們感覺到了。你們看到我，你們明白這一切。而且你們知道，我們必須在歐洲社會中團結一致。這對烏克蘭極為重要。這對你們、對歐洲也非常重要。因為這將加強歐洲。這將保護歐洲。這將永遠停止戰爭。這將證明，在爭取自由的戰爭中，79條生命沒有白白地失去。他們還活着。他們生活在我們中間。他們與烏克蘭和歐洲的其他孩子們在一起，他們將能夠獲得自由，將能夠有夢想，將能夠按照自己的意願生活。在和平中，不用擔心他們會被殺害，也不會去尋找最近的防空洞。”

澤連斯基說：“就像你們沒有在尋找防空洞一樣——在歐洲城市的廣場上，現在正在聽我講話的十萬人中的每一個人。就像數百萬人一樣，我相信他們會聽到我的聲音，聽取關於烏克蘭79名（遇害兒童的故事），聽取關於烏克蘭的2022。關於烏克蘭，我們尋求和平，還有關於歐洲，現在是選擇的時候了。選擇烏克蘭。為了和平! 為了我們所有人的利益。榮耀歸於烏克蘭!”

澤連斯基當天在會見外國媒體代表時強調，促進烏克蘭加入歐盟是歐洲國家支持該國的重要手段之一。他說：“我們相信，我們理應加入歐盟。我們不需要承諾。我們需要具體的支持。如果我們不是在談論武器，而是在歐盟的背景下談論，這也激勵着我們，那麼政府，其總理能做的最好的事情就是具體地說，他或她支持烏克蘭成為歐盟的成員。”

澤連斯基指出，現在對烏克蘭來說，重要的是得到何時能加入歐盟這個問題的答案：“出於什麼原因，為什麼，什麼時候，沒有人對這個感興趣”。他補充說：“我們今天面對一場戰爭，我們想聽到我們今天問世界的所有問題的答案。”他還強調了所有歐盟成員國就這一問題發言的重要性。澤連斯基說：“如果歐盟說‘是’，那麼就有必要具體地說‘是’，每個人都應該這樣說。不要在外交的雨點之間取得平衡，因為你將完全處於雨點之下”。

澤連斯基表示：“儘管我們國家由於俄羅斯的入侵而處於這樣的境地，但並非所有歐盟國家都同意應考慮烏克蘭加入歐盟。我相信，烏克蘭是一個值得（加入歐盟）的國家。而最重要的是人民。我們的人民已經表明，他們是勇敢的、強大的、歐洲的，他們不會讓任何人陷入困境，這很重要。他們證明了他們能夠戰鬥。我認為這只會加強歐盟的力量。”

此外，澤連斯基在周六的一篇題為“現在是有效處理日常事務的時候了，並為國防提供必要的一切”的演講中提到：“我們的武裝部隊正在盡一切努力剝奪敵人繼續對烏克蘭作戰的願望。俄羅斯軍隊的損失是巨大的。從入侵者在17日的損失動態來看，可以說這是幾十年來對俄羅斯軍隊的最大打擊。他們從來沒有在這樣的時間段內損失超過這個數字。”

澤連斯基說：“自入侵開始以來，敵人的31個營級戰術小組已經失去了戰鬥力。俄羅斯軍人不僅被單獨俘虜，而且成群結隊。各小組也在試圖離開烏克蘭，回到俄羅斯。侵略者在技術能力方面的損失簡直令人震驚。超過360輛坦克、1205輛裝甲車。這還沒有算上今天晚上和早上的戰鬥中的損失。已經有近60架飛機。80多架直升飛機。數以百計的其他設備，包括俄羅斯引以為豪的最現代化型號的（設備）。世界上大多數國家的軍隊都沒有俄羅斯軍隊在入侵期間損失那麼多。”

澤連斯基在講話最後呼籲：“烏克蘭人! 現在，我們所有人在日常工作中也必須要有效率。我們必須百分之百地完成我們的工作，幫助同事，照顧我們的親人。同時，我們必須為我們的國防提供一切必要的服務。為了我們的保衛者。這是一場愛國的戰爭。這是一場人民的戰爭。這是一場為我們的獨立而戰的戰爭。不僅是我們國家的獨立，而且是世界上所有烏克蘭人過去、現在和將來的獨立。榮耀歸於烏克蘭!”