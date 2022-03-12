烏克蘭在北京冬殘奧獎牌累累 烏殘奧主席稱使命是呼籲和平

烏克蘭/冬殘奧會

烏克蘭殘奧代表隊參加在中國北京舉辦的冬殘奧，至此獲得10金10銀8銅，金牌榜與獎牌榜均暫列第二的好成績。引領全團參賽的烏克蘭殘奧委會（UPC）主席蘇什科維奇（Sushkevych、67歲）日前接受共同社採訪，表示現在正是向世界呼籲和平重要性的時候。

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據共同社報道稱，烏克蘭殘奧委會主席接受採訪稱使命是呼籲和平。

關於在北京冬殘奧會上持續獲得好成績的烏克蘭體育代表團，引領全團的烏克蘭殘奧委會（UPC）主席蘇什科維奇（Sushkevych、67歲）日前接受共同社採訪，表示“現在正是向世界呼籲和平重要性的時候。我想，這是烏克蘭隊的使命”，講述了參賽意義。

雖然烏克蘭隊在獎牌總數上取得了暫居第二、僅次於中國隊的好成績，但卻看不到結束戰爭之路。蘇什科維奇說：“運動員的家人有的停留在轟炸激烈的城市，有的寄身於國境附近的公共設施。雖然大家期待能儘早重逢，但並不容易。”他還表示“無法如願確保回國前的住處。（離境中國後的）食物和物資也不足夠”，他呼籲日本給予更多支援。

該報道說，關於日本，他表示：“隊伍的成功始於1998年的長野冬殘奧會，也是我的出發點。日本是最重要的友好國之一。感謝大力支持。”

考慮到俄羅斯強行吞併烏克蘭南部克里米亞半島，他指出：“日本也與俄羅斯抱有北方四島領土問題。烏克蘭人都認為北方四島屬於日本。”

據該報道，蘇什科維奇從約25年前起擔任UPC主席，致力於發展烏克蘭殘疾人運動和提高運動員地位，作為促使烏克蘭成為殘奧會強國的核心人物而聞名。