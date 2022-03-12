烏克蘭戰爭擴大危險：烏克蘭警告稱俄羅斯唆使白俄羅斯捲入侵略戰爭

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烏克蘭指控俄羅斯從烏克蘭空域對白俄羅斯發動空襲，試圖藉此讓莫斯科盟友白俄捲入這場戰事。烏克蘭表示，白俄羅斯可能正在計畫入侵烏克蘭。烏克蘭軍方11日指控俄羅斯軍機從烏克蘭空域對白俄邊境村莊開火，藉此作為白俄對烏克蘭發動攻勢的借口。盧卡申科已說“俄國部隊若遭到攻擊，白俄羅斯部隊會前來支援”。

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烏克蘭警告，俄國欲讓盟友捲入戰事，白俄羅斯恐怕正計畫入侵烏克蘭。據中央社引述消息報道稱，烏克蘭11日指控俄羅斯從烏克蘭空域對白俄羅斯發動空襲，試圖藉此讓盟友白俄捲入這場戰事。

路透社消息說，白俄羅斯在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭前後都充當俄羅斯軍隊、導彈和戰機的中途站，但尚未部署自己的部隊參戰。烏克蘭軍方11日指控俄羅斯軍機從烏克蘭空域對白俄邊境村莊開火，藉此作為白俄對烏克蘭發動攻勢的借口。

烏克蘭空軍司令部透過網絡聲明表示：“這是挑釁！其目的是要讓白俄羅斯共和國武裝部隊捲入這場戰爭，與烏克蘭交戰。”

烏克蘭國家戰略通訊中心（State Centre for Strategic Communications）指出，俄軍在烏克蘭空域對白俄村落發動攻擊的時間點，正值白俄領導人盧卡申科（Alexander Lukashenko）在莫斯科會見俄國總統普京（Vladimir Putin）之際。烏克蘭國家戰略通訊中心透過聲明表示，盧卡申科與普京會談的結果，有可能是白俄羅斯跨越烏克蘭北部邊界發動攻擊。

烏克蘭的聲明指出：“根據初步資料，白俄羅斯部隊有可能於3月11日晚間9時加入侵略行動。”

據法新社說，美國國防部11日稍晚表示，美方尚未看到俄羅斯親密盟友白俄部隊在烏克蘭境內的證據。據五角大廈發言人柯比（John Kirby）向媒體表示：“我們尚未看到白俄軍隊或武力進入烏克蘭境內的任何跡象。”但柯比指出：“我們沒有追蹤到白俄部隊即將介入的任何跡象，但這並不代表不可能或不會發生這種事。”

柯比還說，美國已注意到白俄總統盧卡申科的言論；盧卡申科已說“俄國部隊若遭到攻擊，白俄部隊會前來支援”。柯比表示，“這是他（盧卡申科）首度談及白俄羅斯可能參戰”，但“目前沒有跡象顯示他們已經參戰或即將參戰”。