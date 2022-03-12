烏克蘭梅利托波爾市長指遭俄軍綁架 澤連斯基向馬克龍與肖爾茨求救

烏克蘭/俄羅斯/法國/德國

烏克蘭總統澤連斯基周六今天呼籲法國總統馬克龍和德國總理肖爾茨幫助確保烏克蘭梅利托波爾市市長獲釋，基輔方面指控俄羅斯軍隊前一天綁架了該市市長。

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據法新社今天報道說，據烏克蘭總統和議會稱，梅利托波爾市市長伊萬-費多羅夫周五被佔領梅利托波爾的俄羅斯軍隊綁架，因為該市長 "拒絕與敵人合作"。梅利托波爾市位於烏克蘭南部馬里烏波爾和赫爾松之間。

烏克蘭總統澤連斯基今天在一個視頻新聞發布中 說，"昨夜與今天，我們正在與我們的合作夥伴討論我們市長的情況。我們的要求很明確：必須立即釋放他（......）我已經給德國總理肖爾茨打了電話。我也已經和法國總統馬克龍總統談過了（......），我將和所有必要的人談，以使我們的市長得到釋放。"澤連斯基在烏克蘭總統府發布的一段視頻中說，“我們期待世界各國領導人向我們展示他們如何能夠施加影響。”

根據烏克蘭議會拉達的說法，市長是在該市的危機中心處理供應問題時被捕的。據澤連斯基總統說，2000名烏克蘭人周六在梅利托波爾示威，反對俄羅斯入侵，並要求釋放他們的市長。

據烏克蘭總統澤連斯基稱，你們聽到了嗎，莫斯科？他在視頻中說：“如果2000人在梅利托波爾示威反對佔領，那麼你們在莫斯科應該有多少人反對戰爭？”

在2月24日開始的俄羅斯入侵烏克蘭之前，烏克蘭梅利托波爾的人口剛剛超過150,000。

據澤連斯基說，俄羅斯正在遭受 "幾十年來最大的損傷"。他指："俄羅斯從未在幾天內損傷過這麼多軍人。世界上大多數軍隊都沒有俄羅斯自入侵烏克蘭以來所損失的裝備數量。”

自3月2日以來，俄羅斯沒有提供任何有關其損失的數字，當時它承認其隊伍中有近500名士兵被殺，1600人受傷。