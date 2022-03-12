烏梅利托波爾市長遭俄軍綁架 澤連斯基：這是反民主的罪行

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烏克蘭總統澤連斯基3月11日在社交媒體臉書上發布的一段視頻中說，烏克蘭東南部城市梅利托波爾的市長被俄軍綁架是“反民主的罪行”。

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當天稍早，有人在附近街區的監控錄像中看到梅利托波爾市市長伊萬·費多羅夫（Ivan Fedorov）被武裝人員帶離該市的一座政府大樓。不久之後，由俄羅斯支持的盧甘斯克州檢察官聲稱，費多羅夫犯有恐怖主義罪行，正在接受調查。”烏克蘭最高拉達在其推特賬戶上發布：“一群十人佔領者綁架了梅利托波爾市長伊萬·費多羅夫。”報告還說：“他拒絕與敵人合作。”據消息人士稱，他是在紮波羅熱以南約120公里處的城市危機中心處理供應問題時被帶走的。

澤連斯基表示，押走費多羅夫是 “侵略者軟弱的表現”。澤連斯基說：“他們沒有在我們的土地上找到任何支持，儘管他們指望着它。因為多年來他們一直在自欺欺人，說烏克蘭的人們應該是在等待俄羅斯的到來。這裡是烏克蘭。這裡是歐洲。這裡是一個民主的世界。”

澤連斯基補充說，對梅利托波爾市市長的拘留“不僅是針對某個人，不僅是針對某個社區，也不僅是針對烏克蘭”。他補充說：“這是對民主的犯罪行為。”烏克蘭外交部強調，拘留費多羅夫是“戰爭罪”，稱《日內瓦公約》禁止劫持平民人質。

烏克蘭外交部在一份聲明中說：“我們呼籲國際社會對伊萬·費多羅夫和其他平民在烏克蘭被綁架事件立即作出反應，加大對俄羅斯的壓力，迫使其結束對烏克蘭人民的野蠻戰爭。”

該機構還表示，烏方的執法機構仔細記錄了綁架梅利托波爾市市長以及俄羅斯佔領者在烏克蘭的數百個其他戰爭罪行的事實。烏克蘭外交部說：“那些犯有這種罪行和其他罪行的人將被繩之以法。”