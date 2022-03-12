烏軍方指又一俄少將在戰爭中陣亡 美國防部重啟快速反應小組加快提供武器

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烏克蘭武裝部隊3月11日通過推特表示，俄東部軍區第29軍司令安德烈·科倫斯尼科（Andrei Kolesnikov）在戰爭中陣亡。一位西方國家的官員當天向路透社證實，第三名俄羅斯少將在烏克蘭的戰鬥中被殺。據該官員稱，可能有大約20名俄羅斯少將參與入侵烏克蘭的行動中。

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烏克蘭武裝部隊周五在推特上發布信息說：“俄羅斯佔領者在對烏克蘭的戰爭中繼續失去他們的軍官。武裝部隊設法消滅了東部軍區的司令安德烈·科列斯尼科夫少將。”據路透社報導，一位西方國家的官員向記者證實，第三名俄羅斯少將在烏克蘭的戰鬥中被殺。據該官員稱，可能有大約20名俄羅斯少將參與入侵烏克蘭的行動中。這位官員說，這可能表明俄羅斯“部隊無法自己做出決定，缺乏對形勢的認識，或者他們害怕前進，這時更多的高級軍官會站出來從正面領導。”

據美國有線電視新聞（CNN）報導，根據俄羅斯國防部的網站顯示，科列斯尼科夫是俄東部軍區的司令官。一位西方國防官員指出，在整個敘利亞衝突期間，只有三名俄羅斯高級參謀軍官被殺，並估計俄羅斯此時在烏克蘭戰場上總共會保持20名少將。這位官員對烏克蘭人的抵抗力量表示敬意，特別是在基輔和米科拉夫周圍，俄羅斯人包圍這些城市的企圖在這裡受挫。

美國一位高級國防官員周五說，烏克蘭空軍在地面上還剩下大約56架戰鬥機，這大約是烏克蘭空軍在俄羅斯入侵前擁有的固定翼飛機能力的80%。這位美方官員向媒體表示，烏克蘭在對俄羅斯的戰爭中不必過多依賴他們的固定翼戰鬥機，因為他們已經使用了其他能力，包括無人機和地對空導彈，來反擊俄羅斯的空軍。這位官員說，烏空軍每天飛行約5至10架次，而俄空天軍每天飛行大約有200架次。

這位官員稱：“烏克蘭人在如何自衛以及如何利用他們所擁有的空中力量方面再次表現得非常有創意。坦率地說，他們還沒有證明他們需要做的比他們正在做的更多。他們已經非常有效地使用了他們所擁有的工具，非常有創造性。而這些都對俄羅斯的空中力量產生了良好的影響。”

烏克蘭政府連日來多次呼籲北約向其提供戰機或在烏克蘭領空設立“禁飛區。”這位美方國防官員說，除了烏克蘭的固定翼戰鬥機之外，烏克蘭人還有效地利用了無人機，並指出它們很“便宜”，可以在雷達覆蓋範圍以下飛行。該官員說：“這是一個非常靈活的平台，他們正在使用它們，特別是針對俄羅斯的地面部隊，效果非常好。”

該官員還表示，烏克蘭人正在使用地對空導彈“非常有效地”對付俄羅斯軍隊。該官員說：“他們正在小心翼翼地射擊，他們正在四處移動東西，他們非常靈活。而且這被證明是有效的。而且我不只是在談論移動發射器，我也在談論使用肩射地對空能力。”

據CNN稍早報道，美國一名高級國防官員周五告訴記者，美國為烏克蘭提供的一批安全援助將在未來24小時內抵達歐洲。該官員說：“我們將繼續以最快的速度和儘可能多的方式向烏克蘭輸送資源。美國還在努力協調來自其他國家對烏克蘭的安全援助。”

該官員說：“不僅僅是我們。其他14個國家也在提供，在雙邊基礎上向烏克蘭提供資源。我們正在幫助協調這一點。我們正在努力為他們提供......我們知道他們最需要的東西，現在主要是防空和反裝甲的彈藥。”

據《華盛頓郵報》周五報導，拜登政府在擴大烏克蘭在與俄羅斯衝突中擁有的武器庫的壓力下，正在與歐洲盟友合作，以加快將更先進的防空系統和其他軍備運入戰區。

報導指，在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）計畫下周前往布魯塞爾與北約盟國和斯洛伐克會面之前，雙方正在進行討論，斯洛伐克與波蘭和羅馬尼亞已表示願意向烏克蘭轉讓軍事物資。斯洛伐克還擁有S-300防空導彈，該系統可用於擊落敵方飛機，是烏克蘭人熟悉的武器之一。

一位熟悉情況的歐洲高級官員說，烏克蘭已經在尋求獲得S-300防空導彈。這名官員說，目前正在就這種可能性進行談判，但關於是否有可以過關的問題仍然存在。這位歐洲官員說，奧斯汀即將對斯洛伐克進行的訪問可能會被用來爭取更多的協議，以利用其鐵路促進人道主義援助和燃料更快地運入烏克蘭。

與附近的其他一些國家不同，斯洛伐克有一個航運中心，既可以使用歐洲標準軌距的鐵路，也可以使用烏克蘭使用的寬軌距的鐵路，這使它成為一個有吸引力的選擇。

據路透社引述熟悉這項工作的三位人士的話報導，五角大樓正在重啟一個特別小組，以應對新武器銷售需求的增加和美國盟友之間轉讓現有武器的請求，因為包括烏克蘭在內的國家在俄羅斯入侵後爭相獲得武器。

消息人士說，美國國防部採購和維持系統辦公室一直在處理歐洲盟友的更多軍事物資需求，他們希望通過第三方轉讓向烏克蘭運送武器，或購買武器以加強自己的防禦。

消息人士說，五角大樓的快速反應小組在最近幾天恢復了工作，以協調和解決圍繞銷售和轉讓的官僚主義問題，同時優先處理來自盟國的請求。在五角大樓努力應對快速變化的武器交易和轉讓情況時，此前沒有報道過這項工作。美國國防部在特朗普政府時期曾使用過快速反應小組。