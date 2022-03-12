瑞媒也聚焦瑞士會不會加入北約？

瑞士

烏克蘭的戰爭在歐洲中立國家中重新引發了關於是否加入北約的辯論，瑞士資訊就瑞士加入北約的可能性，採訪了安全研究員Lea Schaad。歐洲中立國家立場有所不同的並不是對中立的理解，而是比如瑞典和芬蘭所處的地理位置。芬蘭與俄羅斯接壤，而瑞士則被北約國家所圍繞。

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瑞士會不會加入北約？據瑞士資訊提問，歐洲其他中立國家目前正在針對加入北約的問題展開熱議，難道他們對中立的理解與瑞士有什麼不同嗎？

據安全研究員Lea Schaad說，瑞典和芬蘭不再是真正的中立國，而變成了不聯盟國家。他們早已進入北約成員和北約盟友之間的灰色地帶。自2014年以來，北約就可以在他們的領土上開展行動，這兩個國家還參加了北約的演習。瑞典甚至在這場烏克蘭戰爭中向烏克蘭提供了武器，而瑞士是絕不會這樣做的。

而不同的並不是對中立的理解，而是瑞典和芬蘭所處的地理位置。芬蘭與俄羅斯接壤，而瑞士則被北約國家所圍繞。

瑞士資訊稱，那麼，瑞士不會考慮加入北約？

瑞士並不想加入北約，我們沒有這個必要性。這不僅是因為我們沒有加入的理由 ，何況加入反倒對我們不利：我們將失去中立性，因為中立的核心元素就是不加入任何軍事聯盟。瑞士將不再被看作是可以進行國際談判的中立之地，這不利於我們的斡旋角色。

瑞士資訊詰問稱，但是，如果這樣，在北約成員國的眼中，瑞士則是一個只受益不付出的“逃票者”。

據安全研究員Lea Schaad解釋說，瑞士是一個只擁有非正規(民兵)軍隊的小國，對北約的吸引力不大。另外，對北約來說，如果瑞士仍然是一個可以進行外交活動的地方，也是有好處的。能有一個舉行會談的中立國，其他國家都可以從中受益。倘若瑞士加入了北約，日內瓦就不再是今天的日內瓦了。