白宮批准對烏克蘭追加價值2億美元的武器和服務援助

美國/烏克蘭/俄羅斯

在白宮3月12日公布的一份備忘錄中，美國總統拜登（Joe Biden）授權國務卿布林肯（Antony Blinken）指示為烏克蘭提供價值2億美元的國防物資和服務，包括軍事教育和培訓。

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據美國官員們介紹，最新一批將援助烏克蘭的武器包括“標槍”反坦克導彈和 “毒刺”防空導彈，拜登政府在上個月批準的價值3.5億美元的軍事援助中同樣包括上述這些武器。據美方官員們介紹，算上這篇最新的對烏軍事援助，在過去的一年中，美國總共向烏克蘭提供了價值12億美元的武器。

據《紐約時報》報導，這些武器來自於美國在歐洲的現有軍事庫存，並被空運到波蘭和羅馬尼亞等鄰國，然後通過陸路運到烏克蘭西部。在俄羅斯進攻開始後不到一周的時間裡，美國和北約已將包括“標槍”導彈在內的17000多件反坦克武器和2000逾枚“毒刺”防空導彈交付給了烏軍的手中。

據美國國防部的官員介紹，俄軍迄今為止沒有攻擊美國及北約盟國對烏提供的武器運輸，因為其部隊一直忙於在烏克蘭其他地區作戰。據俄新社12日報導，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫稱，俄方已警告美方向烏克蘭轉交武器的後果。

此前，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）曾警告克林姆林宮稱，俄羅斯如若對向烏克蘭提供武器的盟國供應線的攻擊將是“危險的戰爭升級”。他在接受美國哥倫比亞廣播公司（ABC）的採訪中強調：“俄羅斯是侵略者，烏克蘭是在自衛。如果有任何針對任何北約國家、北約領土的攻擊，這將觸發（《北大西洋公約》）第5條。”

據《華盛頓郵報》周五報導，拜登政府在擴大烏克蘭在與俄羅斯衝突中擁有的武器庫的壓力下，正在與歐洲盟友合作，以加快將更先進的防空系統和其他軍備運入戰區。

在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）計畫下周前往布魯塞爾與北約盟國和斯洛伐克會面之前，雙方正在進行討論，斯洛伐克與波蘭和羅馬尼亞已表示願意向烏克蘭轉讓軍事物資。斯洛伐克還擁有S-300防空導彈，該系統可用於擊落敵方飛機，是烏克蘭人熟悉操作的武器之一。

據路透社引述熟悉這項工作的三位人士的話報導，五角大樓正在重啟其快速反應小組，以應對新武器銷售需求的增加和美國盟友之間轉讓現有武器的請求，因為包括烏克蘭在內的國家在俄羅斯入侵後爭相獲得武器。

值得一提的是，美國國會參議院周四晚些時候最後批准了對烏克蘭及其歐洲盟國的價值136億美元的緊急軍事和人道主義援助計畫。眾議院周三晚間投票批准了這項立法，其中涉及烏克蘭的資金大約一半將用於人道主義和經濟援助，另一半將用於軍事援助。預計經兩院立法版本校對後將很快得到拜登地簽署落實。

此外，據福布斯烏克蘭版網站12日援引烏克蘭武裝部隊總參謀部的數據稱，自戰爭開始以來，烏軍已經摧毀了2593件敵方裝備。這些裝備被指包括58架飛機、83架直升機、363輛坦克和1205輛裝甲戰車。該網站估計俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中損失的所有設備已成本超過51億美元。