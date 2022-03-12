美國追加對俄精英及家屬制裁 英議員呼籲制裁俄外長在倫敦的“第二個家”

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俄羅斯外長拉夫羅夫和被指是其情婦的女兒科瓦列娃

美國財政部3月11發布了新一輪針對俄羅斯和克里姆林宮精英、寡頭以及支持俄總統普京入侵烏克蘭的俄羅斯政治和國家安全領導人的制裁。此番受美方制裁的人士包括俄總統發言人佩斯科夫的三位直系親屬等多名人士。而在大西洋的另一邊，多位英國議會下議院議員和活動人士表示，被指是俄羅斯外長拉夫羅夫情婦和其在英居住的繼女也應遭到英國政府的制裁。

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美國財政部周五通過聲明表示：“今天的行動包括指認與俄羅斯政權有關聯並為其提供便利的政權精英和企業高管，包括普京總統的發言人德米特里·謝爾蓋耶維奇·佩斯科夫的三名直系親屬；俄羅斯大亨和克里姆林宮內部人士維克多·維克塞爾伯格；以及受制裁的俄羅斯外貿銀行（VTB）的管理委員會。此外，外國資產控制辦公室（OFAC）還指認了俄羅斯國家杜馬的12名成員，包括維亞切斯拉夫·維克多洛維奇·沃洛金，他也是俄聯邦安全委員會的常任委員。”

據了解，美國財政部外國資產控制辦公室還根據當天發布的七國集團領導人聲明發布指導意見，以防範利用虛擬貨幣逃避美國對俄羅斯制裁的潛在企圖。美國財政部指出：“所有這些行動都是對拜登總統今天發布的新行政命令的補充，該命令對俄羅斯實施了新的進出口限制，包括向俄羅斯出口美國紙幣。最後，外國資產控制辦公室也正在發布指導和授權，以執行總統的新行政命令。”

美國財政部長耶倫（ Janet Yellen）通過聲明表示：“財政部繼續要求俄羅斯官員對促成普京的無理和無端的戰爭負責。”她說：“今天的行動還通過禁止對所有俄羅斯精英的經濟和金融利益至關重要的產品貿易，進一步孤立了嚴重受損的俄羅斯經濟。”

值得一提的是，美國司法部一位高級官員周五表示，司法部將重點關注那些幫助俄羅斯寡頭轉移資金和逃避美國制裁或繼續與他們合作的金融機構和其他實體，提供拜登政府上周宣布的“捉賊”（KleptoCapture）特別工作組的一些細節。

美國政府成立這個特別工作組的目的是打擊與克里姆林宮關係密切的俄羅斯富商的豪華房地產、私人飛機、遊艇和其他資產，這些人可能通過犯罪活動獲得財富。該官員說：“我們將針對那些現在受到美國經濟制裁的寡頭，以及那些幫助他們隱藏和清洗這些非法資產的人。積極和有意地協助被制裁者轉移其資產的個人和實體，違反了制裁規定，是犯了聯邦罪。”

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）還通過推特介紹稱：“財政部已經瞄準了一個由俄羅斯個人和公司組成的網絡，這些個人和公司協助在俄羅斯的一個與朝鮮國防工業有關的採購代理。朝鮮利用一個廣泛的海外促進者網絡來獲得他們在國內無法生產的武器部件。”美國財政部當天制裁了兩名個人和三個實體，因為他們違反了聯合國安全理事會的多項決議，支持朝鮮持續發展其大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫。

上述制裁措施意味着受制裁人士在美國的財產和利益現在被封鎖，必須向財政部外國資產控制辦公室報告。涉及這些人的美國交易也被禁止，除非得到該辦公室的授權。

在倫敦方面，多名英國議會議員和活動人士表示，被指是俄外長拉夫羅夫情婦和其在英居住的繼女也應遭到英國政府的制裁。據《每日電訊報》報導，拉夫羅夫的“第二家庭”，包括被指是他情婦的斯維特拉娜·波利亞科娃（Svetlana Polyakova）和她26歲的女兒波琳娜·科瓦列娃（Polina Kovaleva），被確定為英國官員們應該關注的對象之一。

英國自民黨外交事務和國際發展發言人莫蘭（Layla Moran ）向該報表示：“（保守黨）政府仍然（在落實制裁方面）遠遠落後於歐盟和美國。立法還沒有通過，如果他們現在能對阿布拉莫維奇（Roman Abramovitch）採取行動，為什麼其他人不能？”

莫蘭上個月曾在英國議會下議院呼籲對35名被點名的普京“關鍵幫手”採取行動，包括阿布和奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska），後者也於周四被列入英國制裁名單。但該名單上的許多其他人在歐盟或美國受到制裁，但在英國沒有。

莫蘭告訴《每日電訊報》稱，英國政府的官員們還應該關注普京的“家人和朋友”，因為“他們逃避制裁的方式之一是將資金和資產轉移給家庭成員”。她說：“他們應該被列入名單，最好是自動列入。”

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼團隊的調查負責人佩夫奇赫（Maria Pevchikh）10日在推特上透露稱：“拉夫羅夫在過去50年裡一直有一個‘官方’妻子。不過，很久沒有人聽說過她，也沒人在公開場合看到他們在一起。相對於這位女士，斯維特拉娜·波利亞科娃。她是（拉夫羅夫）真正的妻子，他們從2000年初就在一起了。”根據飛行紀錄顯示，波利亞科娃曾與拉夫羅夫一起出國60多次，包括當俄外長在執行外交任務時。

波利亞科娃的女兒科瓦列娃在她21歲時曾於倫敦西部富人區肯辛頓買下了一棟價值440萬英鎊的公寓。根據科瓦列娃現已刪除的Instagram賬戶上的照片顯示，她曾在上文提到的俄寡頭德里帕斯卡擁有的一艘遊艇上放鬆。她並在倫敦帝國理工學院獲得了碩士學位。英國工黨籍議員布萊恩特（Chris Bryant）等人表示，支持對波利亞科娃和科瓦列娃實施制裁。