俄羅斯軍隊又綁架一名烏克蘭市長 歐盟譴責

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭紮波羅熱州州長說，一名烏克蘭市長周日在該國南部被俄羅斯士兵綁架，這是在另一名烏克蘭市長被綁架兩天後發生的。歐盟外交負責人博雷利立即發表譴責。歐洲理事會主席夏爾-米歇爾 以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭平民的狂轟濫炸，以及俄羅斯對梅利托波爾和第聶伯魯德內市長和其他烏克蘭人的綁架。

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法新社今天報道稱，這些綁架事件受到歐盟譴責。

據耶夫根-馬特維耶夫在Telegram Olexander Staroukh上寫道："今天，3月13日，上午8點30分，俄羅斯軍隊抓捕了Dniprorudné鎮的市長。Dniprorudne位於Zaporozhie的南部地區。

上周五，梅利托波爾市市長伊萬-費多羅夫已經被佔領梅利托波爾市的俄羅斯人綁架了，因為根據烏克蘭總統和議會的說法，該市長"拒絕與敵人俄羅斯合作"。梅利托波爾市位於馬里烏波爾和赫爾松之間、Dniprorudné以南約80公里。

歐盟強烈譴責俄羅斯武裝部隊綁架Melitopol和Dniprorudné市長的行為。歐盟外交負責人何塞普-博雷利在推特上譴責說："這是對烏克蘭民主機構的新攻擊，並試圖在一個主權國家建立非法的替代政府結構。

歐洲理事會主席夏爾-米歇爾還 "以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭平民的狂轟濫炸，以及俄羅斯對梅利托波爾和第聶伯魯德內市長和其他烏克蘭人的綁架。代表歐盟27國的歐洲理事會主席米歇爾說："這些綁架和對烏克蘭地方當局施加的其他壓力是對國際法的又一次公然違反。"米歇爾稱，俄羅斯對烏克蘭的軍事和政治侵略必須停止。

烏克蘭總統澤連斯基周六曾要求法國總統馬克龍和德國總理肖爾茨施加壓力，確保釋放梅利托波爾市長。