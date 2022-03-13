俄軍進逼基輔 烏克蘭人道狀況快速惡化

烏克蘭/俄羅斯

2022年3月12日，烏克蘭馬里烏波爾市的一個住宅區遭轟炸的衛星圖像。

俄羅斯入侵烏克蘭後，一步步朝基輔進逼。俄國國防部稱地面部隊持續不懈向前推進，說在「主要前線」推進了12公里，但沒有具體說明位置。烏克蘭首都基輔以南的瓦西里基夫市（Vasylkiv）首長表示，俄國的轟炸行動摧毀了當地的機場。基輔（Kyiv）本身的東北角有俄軍裝甲車不斷進逼；西北郊區，包括伊爾平（Irpin）和布查（Bucha）等城鎮，則是連日來一直遭俄軍猛轟。烏克蘭軍事情報部門指控，俄羅斯部隊於基輔附近一個村落，朝一群正在撤離的婦孺開槍，造成7人喪命，其中還包括1名兒童。

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據法新社報道，俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭後，一步步朝基輔進逼。烏克蘭境內局勢快速惡化。聯合國警告，俄國軍隊鎖定烏克蘭平民的行為可能構成戰爭罪。

在莫斯科，俄國國防部形容地面部隊持續不懈向前推進，說在「主要前線」推進了12公里，但沒有具體說明位置。俄國國防部稱，烏東親俄分離主義者已經挺進到人口10萬的北頓內茨克（Severodonetsk）。

烏克蘭首都基輔以南的瓦西里基夫市（Vasylkiv）首長表示，俄國的轟炸行動摧毀了當地的機場。基輔（Kyiv）本身的東北角有俄軍裝甲車不斷進逼；西北郊區，包括伊爾平（Irpin）和布查（Bucha）等城鎮，則是連日來一直遭俄軍猛轟。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天稱基輔已是「遭圍困的城市」；市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，他們正加強防禦並儲存食物和藥品。儘管一輛又一輛的巴士將郊區難民往首都送，克里契科在影片中表示，「我們不會放棄」。

烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）更是面臨到該國口中的「人道災難」，12天內有超過1500名平民喪命。東北城市哈爾科夫（Kharkiv）醫師說，一名8歲孩童的住家遭飛彈擊中後，他們花了兩天時間把他腹中的塵灰給清乾淨，但他肺部還有炮灰。

就連俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）都說：「很不幸的，烏克蘭境內的人道情勢正快速惡化中，部分城市更已達到災難程度。」

據法新社，但部分烏克蘭軍人仍懷抱希望。在基輔，27歲士兵貝里申科（Ilya Berezenko）就表示，他不認為俄羅斯有「足夠的人員或裝備能佔領烏克蘭」。他告訴法新社說，俄國軍人「數量不足且遠離家鄉」，並補充說，他們「最終會把自己弄得筋疲力盡」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理肖爾茲（Olaf Scholz）透過電話敦促俄國總統普京（Vladimir Putin）停止這場致命的行動，但沒有結果，普京並沒有顯示停戰的意願與跡象。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的訊息則帶來了一絲曙光。他表示，連日來毫不讓步的俄羅斯，在最新一輪停火協議採取了「截然不同的作法」。據澤連斯基告訴記者，會談「幾乎每天」持續進行，而普京提及「一些正面的轉變」，他也「很高興收到來自俄羅斯的信號」。

該報道稱，但是在烏克蘭地面上，局勢險峻得多。