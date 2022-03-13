北約秘書長警告稱俄侵烏可能動用化學武器

北約/烏克蘭/俄羅斯

北大西洋公約組織秘書長斯托爾滕貝格接受德國“周日世界報”（Welt am Sonntag）訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭後可能會動用化學武器，這恐是犯下戰爭罪。

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據中央社今天引述消息報道說，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱俄侵烏，可能動用化武，恐犯下戰爭罪。

德國周日世界報引述斯托爾滕貝格表示：“近來，我們聽到關於化學和生物武器實驗室的荒謬說法。”他還說，“克里姆林宮捏造了虛假的借口，來合理化不正當的行為。”

斯托爾滕貝格警告，“如今在這些虛假的借口下，我們必須保持警戒，因為俄羅斯本身可能根據這些虛構的謊言，策畫化武行動。這樣將是戰爭罪。”

據斯托爾滕貝格還說，烏克蘭人勇敢對抗俄羅斯入侵，但未來幾天恐更為艱辛。