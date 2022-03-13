澤連斯基前往軍事醫院探望烏克蘭傷兵：俄羅斯侵略者無法征服我們

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據烏克蘭總統府3月13日介紹，澤連斯基總統（Volodymyr Zelenskyy）探望了正在一家軍事醫院接受治療的烏克蘭武裝部隊傷員。

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據烏克蘭總統府發表的聲明稱，這些烏克蘭軍人在基輔地區的戰鬥中受傷後被送往該醫療機構，傷勢嚴重程度不一。澤連斯基在慰問期間向這些烏克蘭軍人頒發了勳章和獎章，以表彰他們的勇氣和奉獻精神，並表彰了醫院工作人員在困難條件下的模範工作。據了解，他還與醫院管理層進行了交談，詢問了該機構的需求和戰爭期間採取的特別措施。

此外，澤連斯基周日還發表了題為“我們仍然需要戰鬥，並在所有防禦領域對敵人造成最大傷害”的視頻講話。他在講話中說：“一個強大國家的充滿智慧的人民! 戰爭的第17天已經結束。戰爭是為了獲得自由的權利。為了在我們的土地上以我們烏克蘭人想要的方式生活的權利。而不是某人為我們想出來的方式，及反對我們，違背我們的本性，違背我們的性格的（生活方式）。”

澤連斯基說：“俄羅斯侵略者無法征服我們。他們沒有這樣的力量。他們沒有這樣的精神。他們只靠暴力，只靠恐怖，只靠武器，他們有很多武器。但侵略者沒有正常生活的自然基礎。因此，人們可以感到幸福和夢想。他們根本沒有能力使生活正常化! 凡是俄羅斯來到異國他鄉的地方，夢想是不可能的。只有為生存而進行非常艱苦的鬥爭。”

澤連斯基說：“由於對我們的土地，對烏克蘭的攻擊，俄羅斯領導層實際上正在將其國家變成所謂的‘頓涅茨克人民共和國’和‘盧甘斯克人民共和國’的類似物。變成一個與世界其他地區隔絕的大區域。在那裡，貧窮將成為主流。在那裡，一切都將只由暴力決定。人們將在那裡逃亡。在那裡，人們將以任何方式逃離，不管是誰都將如此。”

澤連斯基說：“看看現在誰在離開俄羅斯，誰撤回了業務。這些是能在全球市場上具有競爭力的專業人員。這些人是IT專家，他們不想生活在一個沒有自由的地區。這些是感到一切都將隨時被奪走的商人。這些是藝術家，他們知道，在一個人命不值錢的地方，創造力也是不值錢的。俄羅斯失去了他的大腦，失去了人才，失去了財富。”

澤連斯基說：“但如果這發生在俄羅斯身上，那麼等待所謂的‘頓涅茨克人民共和國’和‘盧甘斯克人民共和國’的是什麼？它們的類似結局？只有完全退化。赫爾松地區的侵略者正試圖重複組建偽共和國的臭名昭著的經驗。敲詐當地領導人，對民選代表們施加壓力，尋找可以賄賂的人。他們正試圖組織所謂的‘赫爾松人民共和國’。與‘頓涅茨克人民共和國’和‘盧甘斯克人民共和國’相同的死產。組織一些‘委員會’來反對我們土地上的合法政府。並反對每天出去抗議的人們的意願。而且他們想要的是烏克蘭。我很感謝他們。”

澤連斯基說：“我想告訴一些缺乏厭惡感而拒絕與入侵者勾兌的人物...... 我想說，如果他們中的一些人突然被侵略者的提議所誘惑...... 你們就在你們自己的判決書上籤了名。這句話是跟隨超過12000名入侵者，他們沒有及時理解為什麼烏克蘭不應該被侵佔。赫爾松州議會召開了緊急會議。44名代表決定，赫爾松地區是屬於烏克蘭的，沒有任何偽共和國在那裡有一席之地。烏克蘭將經受住考驗。我們需要時間和力量來打破來到我們土地上的軍事機器。”

澤連斯基說：“我不會低估這種威脅。我也不會誇大成就。我們是誠實的人，而不是俄羅斯的國防部。它對所有人，數以百萬計的公民，甚至是俄羅斯聯邦的首腦都在撒謊。所以我坦率地說：我們仍然需要堅持下去。我們仍然要戰鬥；每一天，每一個夜晚，我們必須尋找方法給敵人造成最大的傷害。在所有的防禦地區。在日托米爾和基輔附近，在切爾尼戈夫和蘇梅附近，在哈爾科夫和盧甘斯克附近，在頓涅茨克和馬里烏波爾附近，在國家的南部和外交前線上。”

澤連斯基說：“有了這樣的戰術，有了自信，我們就會奪回屬於我們的東西。我們將來到梅利托波爾和格尼奇斯克。我們將來到我們的土地上的任何地方，並讓侵略者知道；讓他們找到的所有叛徒們知道，烏克蘭不會原諒他們。沒有人。什麼都不會。烏克蘭不會忘記。烏克蘭將找到並起訴他們中的每一個人，以任何可能的方式。順便說一句，所有商定的人道主義走廊都發揮了作用。有12729人被疏散了。前往馬里烏波爾的人道主義貨物將於明天下午抵達。由於路線的複雜性，他們不得不在別爾江斯克過夜。”

澤連斯基說：“在每一個場合，我不斷向我們的國外朋友和夥伴重複，他們應該為烏克蘭，為烏克蘭人做更多的事情。因為這不僅僅是為了烏克蘭，這是為歐洲的每個人。故意轟炸和平城市的邪惡......甚至向救護車開火和炸毀醫院的邪惡將無法在一個國家停留。如果它有力量走得更遠的話。我是在歐盟組織的支持我國人民的一次非常重要的集會上說的。在意大利和歐洲大陸其他國家的廣場上，有十多萬人聚集在一起，舉行支持烏克蘭和反對俄羅斯侵略的集會。”

澤連斯基說：“後來由於廣播和錄音，數以百萬計的人聽到了我的呼籲。我們現在享有烏克蘭歷史上對我們的願望和獨立的最大支持。你可以在任何國家進行民意調查，你會看到烏克蘭是被同情和支持的領導者之一。而俄羅斯不僅僅是敵人之一，甚至是一個更大的敵人，比朝鮮更邪惡。比如說，美國人就是這麼想的。所有（美國境內）州的普通人，以及所有歐洲國家的普通人。我很感謝他們的這種非凡的支持。感謝他們理解我們的鬥爭。因為我們因為一個夢想而團結在一起，在我們的土地上自由生活。我們有權利獲得自由世界中每個人都擁有的東西。一個安全的天空，以及屬於我們自己的土地。”

澤連斯基說：“親愛的烏克蘭人! 我們的英雄! 世界總是喜歡那些與邪惡鬥爭的人。是我們的抵抗，是我們所有人民的勇氣鼓舞了世界，來自不同國家的數百萬人。17天前，誰可能沒有感覺到他們都有什麼共同點，我們都有。而現在，這很明顯：和平、自由，以及對我們孩子的愛。我們正在為之奮鬥的孩子們。為了他們有一個未來。我簽署了兩項重要法令。關於獎勵106名在爭取烏克蘭獨立的戰鬥中勇敢表現的烏克蘭武裝部隊軍人。不幸的是，其中17人是被追認的。但他們都是英雄。”

在對這些授勳的烏克蘭軍人，包括首位獲得烏克蘭英雄稱號的女軍醫進行一一介紹後，澤連斯基最後說：“永遠紀念所有為烏克蘭獻身的人!”他說道：“榮耀歸於所有的英雄!榮耀歸於烏克蘭!”

據悉，澤連斯基周日還與烏克蘭總統杜達、保加利亞總理佩特科夫、斯洛伐克總統卡布托娃、羅馬尼亞總統約翰尼斯、英國首相約翰遜、捷克總理菲亞拉和歐洲理事會主席米歇爾等外國領導人進行了通話。