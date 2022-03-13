烏克蘭名導演堅信會有《基輔審判》

烏克蘭/俄羅斯/《基輔的審判》

正在法國巴黎上映的烏克蘭著名導演謝爾蓋-洛茲尼察的《蘭茨貝吉斯先生》影片，用4.5小時的時間深入探討立陶宛如何在1989至1991年間從前蘇聯獲得獨立，與眼前烏克蘭戰爭產生歷史呼應。

烏克蘭大名鼎鼎導演謝爾蓋-洛茲尼察指控，俄羅斯正在進行一場 "反歐洲 "的戰爭。他說，“我希望，而且我相信，有一天我們會看到對俄羅斯領導人的審判。我將為此拍攝一部電影，名為《基輔的審判》。”洛茲尼察指出，“我有信心，勝利將在烏克蘭這邊。因為你不可能打敗一個民族。”

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據法新社今天報道稱，這位57歲的烏克蘭名導演經常受邀參加法國戛納電影節，他曾拍攝了關於烏克蘭革命的《Maïdan》或《Donbass》等影片，他在Cinéma du Réel電影節（目前正在巴黎舉行，於3月20日結束）上上映了《蘭茨貝吉斯先生》，用4.5小時的時間深入探討立陶宛如何在1989至1991年間從前蘇聯獲得獨立。

維陶塔斯·蘭茨貝吉斯是立陶宛抵抗蘇聯專制爭取獨立的核心領導人物，也是音樂理論家。據維基百科介紹說，維陶塔斯·蘭茨貝吉斯是立陶宛政治家和前歐洲議會議員。他是立陶宛宣布脫離蘇聯獨立後的第一任議會首腦。

該影片中充滿語義和法律上的爭論，也有戈爾巴喬夫向維爾紐斯派遣蘇聯坦克，以及立陶宛絕望但英勇的民眾抵抗。法新社說，時光相隔30年，但這部電影與烏克蘭正在經歷的戰爭卻仍然成了鮮明的呼應。

據謝爾蓋-洛茲尼察這位電影製片人告訴法新社，“現在的俄羅斯就是蘇聯的正式繼承人。你可以說，它對周圍的共和國採用了完全相同的方法。”

在立陶宛，血流成河，但這個國家的故事有一個圓滿的結局。謝爾蓋-洛茲尼察說：“重要的是，這種抵抗和解放的積極經驗可以與每個人分享，特別是與其他想要或可能在不久的將來想要從這個俄羅斯怪物手中解脫出來的人民分享。”

謝爾蓋-洛茲尼察關於烏克蘭的電影具有預言性，他認為，“當我們知道該地區所有威脅暗潮湧動，我們不能忽視戰爭即將開始的事實。”謝爾蓋-洛茲尼察批評說，“多年來，歐洲領導人無所作為，他們的罪責在今天的這場戰爭中非常顯然。”謝爾蓋-洛茲尼察說，“當你系統地分析過去幾十年來俄羅斯的所有政治事件時，唯一可能的結果就是戰爭。”

據謝爾蓋-洛茲尼察指出，但這不僅僅是 "一場針對烏克蘭的戰爭"，這位導演警告說：“這是一場針對歐洲的戰爭。烏克蘭只不過是第一前線。”據謝爾蓋-洛茲尼察繼續說：“北約和歐洲必須接受這樣一個事實，即他們無法避免打這場戰爭，” 他說，“普京沒有理由放棄。如果他成功地摧毀了烏克蘭，其他國家也會隨之而倒下。對我來說，名單上的下一個國家是波羅的海地區的國家。”

烏克蘭導演洛茲尼察還並沒有結束對歐洲的歷史聚焦。他正在為 "摧毀的自然史 "做最後的潤色，這是一部關於第二次世界大戰結束之際盟軍對德國城市進行轟炸的紀錄片。謝爾蓋-洛茲尼察說，"顯然，同樣，我沒有想到它會與今天的情況也產生如此大的共鳴。"

謝爾蓋-洛茲尼察說，“也許我的下一部電影將是關於這場戰爭（在烏克蘭）的？” 他繼續說：“恐怕這將是一個漫長的過程，因為正當歐洲從旁觀望時，俄羅斯卻在系統地摧毀烏克蘭，一個接一個的城市（......），此時，烏克蘭軍隊正艱難地捍衛每一寸領土。”

法新社說，但是，正如謝爾蓋-洛茲尼察的影片中所展示的後蘇聯時期的立陶宛一樣，在烏克蘭，人民以令人難以置信的方式團結在（其領導人沃洛季米爾-澤連斯基）周圍頑強抵抗。謝爾蓋-洛茲尼察指出，“這讓我有信心，勝利將在烏克蘭這邊。因為你不可能打敗一個民族。”

洛茲尼察還呼籲人們不要抵制反對這場戰爭和這個政權的俄羅斯藝術家，因為這將是 "一種背叛"。謝爾蓋-洛茲尼察說，"我呼籲大家保持理智和人性，不要根據護照來評判每個人，因為那隻是一個出生的證明，而是要根據俄羅斯藝術家的行動來判斷。"