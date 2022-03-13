烏克蘭戰爭：第一名外國記者喪生

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭周日在基輔西北部邊緣的伊爾平，一名美國記者被槍殺，另一名記者受傷。俄羅斯軍隊向基輔進攻挺進，烏克蘭軍隊與俄羅斯軍隊在伊爾平交戰。烏克蘭立即指控是俄羅斯軍隊開槍射殺美國記者。

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法新社今天引述消息人士稱，周日在基輔西北部邊緣的伊爾平，一名美國記者被槍殺，另一名記者受傷，烏克蘭軍隊正在那裡與俄羅斯軍隊作戰。與烏克蘭部隊合作的醫生丹伊洛-沙波瓦洛夫（Danylo Shapovalov）告訴法新社，這兩名男子是在當天中午與一名烏克蘭平民一起開車時被槍殺的，烏克蘭人也受了傷。

烏克蘭當局迅速指責他們敵人俄羅斯軍隊向記者開槍。但法新社說，火力的來源並不立即清楚。

周日在該地區的法新社記者聽到了炮火和輕型武器的聲音。

一名法新社記者看到了被殺記者的遺體，死者身上有身份證，包括紐約時報的認證卡。

美國報紙《紐約時報》在一份聲明中說，死者是50歲的布倫特-雷諾，是一名攝影師和電影製片人。聲明說，他過去曾為《紐約時報》工作，但沒有在烏克蘭為《紐約時報》工作。

法新社說，這是自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，第一位外國記者被殺。

另一名美國記者顯然受了輕傷，他在社交網絡上發布的一段視頻中證實記者遭槍殺事件。