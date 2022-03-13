烏克蘭戰爭：英國首相約翰遜在北約與遠征軍聯合部隊之間促合作抗俄

英國/俄羅斯/北約/遠征軍聯合部隊

世界各地都有反對戰爭和支持烏克蘭的示威活動。圖為2022年3月13日台灣台北市聲援烏克蘭示威集會。

烏克蘭遭俄侵略戰爭膠着背景下，北大西洋公約組織明天推出大型軍演，英國首相約翰遜將主持高峰會，與北歐國家及俄羅斯波羅的海鄰國領袖共商因應俄國入侵烏克蘭之道，同時，約翰遜將在倫敦與由北約的英國、丹麥、愛沙尼亞、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威，以及非北約成員國的芬蘭和瑞典組成對遠征軍聯合部隊成員國的領袖舉行高峰會議，聚焦抵禦俄羅斯威脅。

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據法新社報道稱，北大西洋公約組織（NATO）大型軍演登場之際，英國首相約翰遜將主持高峰會，與北歐國家及俄羅斯波羅的海鄰國領袖共商因應俄國入侵烏克蘭之道，包括找出孤立俄國經濟的新方法。

周一14日開始，2022年「酷寒演習」（Cold Response 2022）將有來自27國超過3萬名軍人在攝氏零下的溫度中訓練。

據英國首相府唐寧街10號（Downing Street）12日發出聲明說，「酷寒演習」舉行當下，約翰遜（Boris Johnson）將與組成遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force）的各國領袖開會，聚焦北歐安全議題。

英國方面報告稱，14日在約翰遜位於契克斯（Chequers）鄉村官邸晚餐後，英相15日將在倫敦與遠征軍聯合部隊組成國的領袖舉行高峰會。遠征軍聯合部隊成立於2012年，由北約的英國、丹麥、愛沙尼亞、冰島、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威，加上非北約成員國的芬蘭和瑞典組成。

據約翰遜表示：「歐洲安全已因俄羅斯攻擊烏克蘭而動搖，我們將和夥伴們採取行動，確保我們可以比以前更強大、更團結。」約翰遜稱，「確保我們不受普京的威脅，不能單看軍事方面，在與我們北方以及波羅的海夥伴們聯手下，我們必須確保我們的能源供應、經濟和價值不會受到俄羅斯的干擾與衝擊。」