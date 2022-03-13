烏克蘭指控俄羅斯擬在刻松舉辦假獨立公投

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭指控俄羅斯在攻克並佔領港口城市刻松後計畫舉辦一場假公投，以在濱臨黑海的南部城市建立一個親莫斯科的「人民共和國」。烏克蘭議員警告，在佔領區的此類公投將是非法的，因為烏克蘭法律規定，任何有關領土變更議題只能透過全民公投來解決。

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據法新社說，俄國軍隊經過3天圍城後，於3月3日奪下港口城市刻松（Kherson）；這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，第一個主要城市被攻陷；刻松人口有29萬人。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）12日在推特（Twitter）貼文寫道，現在俄羅斯人急切想要在刻松市舉辦一場假公投，以建立一個偽「人民共和國」。他又說，由於「人民零支持」，這類公投「全都會是演出來的」。

據庫列巴表示：「若他們一意孤行，對俄羅斯嚴厲制裁必定接踵而至；刻松市現在屬於烏克蘭，而且永遠都是。」

烏克蘭外長庫列巴把此事與2014年俄羅斯吞併黑海的克里米亞半島（Crimea）相提並論，當年俄國在克里米亞部署軍隊後，便舉行了一場加入俄羅斯的公投。庫列巴說，刻松市計畫是照着「2014年劇本」上演。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）在Telegram上寫道，俄羅斯佔領軍打電話給當地議員，要求他們投票支持公投計畫。

德尼索娃表示，在佔領區的此類公投將是非法的，因為烏克蘭法律規定，任何有關領土變更議題只能透過全民公投來解決。