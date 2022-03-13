烏克蘭議會上傳剪輯視頻模擬埃菲爾鐵塔遭轟炸 呼籲歐洲關切烏克蘭戰爭

烏克蘭/俄羅斯/埃菲爾鐵塔

烏克蘭遭俄羅斯侵略戰爭已經進入第三個星期。烏克蘭遭受俄羅斯軍隊更大規模的轟炸進攻，也進一步呼籲歐美提供援助抵抗。周五晚間，烏克蘭議會（Rada）在Twitter上發布了一段剪輯視頻，展示巴黎埃菲爾鐵塔遭到模擬轟炸。視頻還顯示一名年輕女子在埃菲爾鐵塔被炸之前的合影圖像。烏克蘭議會視頻詰問，"你認為這與你無關嗎？"

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據雅虎新聞引述報道稱，以遭轟炸的巴黎模擬剪輯視頻提出警告，烏克蘭議會發布虛擬的戰爭視頻以呼籲歐洲人。在推特上分享的一段視頻中，烏克蘭議會繼續呼籲在烏克蘭上空設立 "禁飛區"，並要求交付戰鬥機。

周五晚間，烏克蘭議會（Rada）在Twitter上發布了一段視頻，展示巴黎遭模擬轟炸。據視頻顯示，一名年輕女子在埃菲爾鐵塔被炸之前與它合影。在另一個也是模擬情景中，巴黎歌劇院周圍城區成為槍擊目標。在背景中，可以聽見一個女性用法語說話，但她的聲音被一個孩子的哭聲所掩沒："你認為這與你無關嗎？"

報道稱，這段特別令人焦慮的視頻旨在引起歐洲對烏克蘭局勢的關注，呼籲採取更多措施來遏制俄羅斯軍隊的推進。普京於2月24日發動的對烏克蘭的入侵正逐漸接近首都基輔。馬里烏波爾等城市遭與該國其他地區隔絕，導致了悲劇的人道主義災難局勢。

烏克蘭議會的模擬視頻責問，"巴黎著名的埃菲爾鐵塔或柏林的勃蘭登堡門在俄羅斯的不斷轟炸下還會保持屹立不倒嗎？你認為這與你無關嗎？今天是烏克蘭，明天將是整個歐洲。俄羅斯不會停止。"

最後，烏克蘭議會的視頻呼籲說："關閉烏克蘭的天空，或者給我們戰鬥機"。

但是，這些要求都已經被歐美拒絕。北約已經表示反對在烏克蘭領土上空設立 "禁飛區"，認為這一舉措可能導致與莫斯科的直接對抗。

同樣，華盛頓本周拒絕了波蘭提出的將其部分戰機送回華盛頓送往基輔的建議。

據法新社說，美國總統拜登日前重申警告，任何北約與俄羅斯的直接對抗，都會引發第三次世界大戰。