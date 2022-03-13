烏克蘭赫爾松再次發生民眾抗議俄羅斯佔領示威

烏克蘭/俄羅斯

據烏克蘭當地媒體報道，烏克蘭南部城市赫爾松周日舉行了一場大規模示威，抗議俄羅斯軍隊對其的佔領。烏克蘭指控俄羅斯軍隊醞釀在當地舉行假公投，建立親俄羅斯的假獨立政權。俄羅斯佔領軍沒有對當地民眾示威施行干預，但有視頻里出現槍聲。

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法新社今天引述烏克蘭國家地區媒體Souspilné網站上發布的照片，數百人在赫爾松（刻松）城自由廣場，在名為烏克蘭的電影院附近示威，揮舞着許多藍色和黃色的烏克蘭旗幟和標語，抗議俄羅斯軍隊佔領該城。

另一家獨立媒體Ukraïnska Pravda網站上發布的視頻顯示，人群高喊 "滾回家！"、"趁你還活着的時候回家去！"或 "赫爾松--這裡是烏克蘭"的口號。

錄像顯示，俄羅斯軍隊和裝甲車在示威活動的邊緣，但沒有進行干預。

另一段視頻由 "抵抗信息 "組織發布，該組織是在親俄羅斯的分離主義分子吞併克里米亞和佔領烏克蘭東部領土後，於2014年創建的。視頻顯示抗議者高呼俄羅斯士兵是 "法西斯佔領者"。

報道稱，在這段一分鐘的視頻的最後，聽到了似乎是警告的槍聲。

克里米亞附近的赫爾松市是俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭後奪取的第一個主要城市。周六，包括烏克蘭外交部長Dmytro Kouleba在內的幾位烏克蘭官員指責俄羅斯人想在那裡舉行 "假公投"，以建立一個 "假人民共和國"。

在2014年起親俄羅斯的分離主義分子和烏克蘭軍隊在烏克蘭東部的衝突中，頓涅茨克和盧甘斯克地區的部分地區宣布自己為 "人民共和國"。就在2月24日入侵烏克蘭之前，莫斯科正式承認其獨立。