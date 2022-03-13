神秘俄制軍用無人機自烏克蘭飛經3國墜毀克羅地亞首都砸出大坑仍無答案

烏克蘭/俄羅斯/北約

一架自烏克蘭飛來的軍用無人機10日墜毀在克羅地亞首都薩格勒布。該軍用無人機是俄制，但俄羅斯與烏克蘭均沒有認領該飛機。還有問題是，該飛機飛經3個國家，卻沒有被雷達發現，其中涉及北約成員國。這一神秘飛機引發北約內部批評檢討，如何應對，仍然是北約的聚焦，據克羅地亞總理稱，因為「此刻，我們並不知道那是意外、疏失還是蓄意的。」

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據法新社報道稱，該無人機飛越3國，克羅地亞敦促北約有必要緊密合作。

一架自烏克蘭飛來的軍用無人機10日墜毀在克羅地亞首都紮格萊布，克國總理普蘭科維奇表示，此事凸顯北約各國有必要更緊密的合作。

據稱這是一架蘇聯時期的圖波列夫-141（Tu-141）無人偵察機，10日晚間11時墜毀在克羅地亞首都紮格萊布（Zagreb）布賈倫湖（Jarun lake）附近的一座公園，有約40輛停在路上的車受到毀損，但幸無人員受傷。

事發地點距市中心僅6公里左右，就在住有約4500人的學生宿舍和民宅大樓旁邊。墜毀的無人機重量超過6噸，墜毀後撞出一個大坑，目前那架無人機還在坑裡，待人員挖出。

據官員稍早表示，無人機從羅馬尼亞飛過來，然後自匈牙利飛進克羅埃西亞領空。這3國都是北大西洋公約組織（NATO）會員國。

據克羅地亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）12日告訴記者說：「根據我們目前所知道的，它顯然是從烏克蘭境內升空的。」不過他表示，烏克蘭和俄羅斯都否認這架無人機是他們的。 烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵，紮格萊布距烏克蘭邊境的飛行距離約550公里。

據普蘭科維奇在那架無人機墜機處表示，他已經為此去函給歐洲聯盟（EU）及北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）。

克羅地亞總理稱，此刻，我們並不知道那是意外、疏失還是蓄意的。他表示，但事件說明了北約內部需要更密切的合作。

他稱那架無人機毫無阻礙地飛過3個北約會員國的領空，並補充說：「我們不能容忍事件再次發生。」

他敦促，「很明顯的，這是需要做出因應的威脅。」

根據官方說法，這架無人機在墜毀前，飛過匈牙利和克羅埃西亞。

一名北約官員11日告訴法新社，北約的「整合防空和飛彈防禦系統曾追蹤一個物體的飛行路徑，而它最終墜毀在紮格萊布」。

法新社說，12日稍晚，斯托爾滕貝格在社群網站推特（Twitter）發文說：「他和克國總理普蘭科維奇已就無人機墜毀在薩格勒布一事談過。」據斯托爾滕貝格的推文說：「我們都同意要保持密切聯繫，並共同努力，以釐清真相。」