美國記者在基輔近郊遭俄軍槍殺 多國政要表示譴責

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基輔當地警方和美國國務院3月13日證實，一名美國記者、紀錄片導演在烏克蘭首都近郊的伊爾平（Irpin）工作時遭到俄軍襲擊被殺害。這名叫布倫特·雷諾（Brent Renaud）的視頻記者曾為《紐約時報》工作。在這一事件發生後，《紐約時報》通過聲明表示，得知雷諾去世的消息深感悲痛。不過該報澄清，他曾為《紐約時報》工作過（最近一次是在2015年），但前往烏克蘭並非《紐約時報》的安排。

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基輔當地警察局長安德烈·內比托夫（Andriy Nebytov ）在臉書上寫道:“今天，一名51歲、世界知名媒體記者在伊爾平被槍殺。”“另一名記者受傷。現在他們正試圖將受害者從戰區轉移出去。”這一社交媒體帖子聲稱受害者為《紐約時報》記者布倫特·雷諾，並附上了布倫特·雷諾《紐約時報》的報道證和其護照圖片。

基輔當地的警察說，雷諾是在俄羅斯軍隊向他所乘坐的汽車開火後死亡的。據美聯社報導，美國記者阿雷東多（Juan Arredondo）與雷諾一起旅行時，兩人都遭到槍擊，雖然雷諾被打死，但阿雷東多的腰部中彈，受了傷，被送入醫院救治

在槍擊事件發生後，伊爾平市市長周日表示，記者將被拒絕進入該市：“以挽救他們和我們的保衛者的生命”。

星期天晚些時候，美國國務院發言人也證實了雷諾的死亡。該發言人在一份聲明中說：“我們對他的家人的損失表示最誠摯的哀悼，並提供一切可能的領事援助。出於對他家人隱私的尊重，我們目前沒有具體的信息可以提供。”

《紐約時報》副總編輯克利夫·利維（Cliff Levy）在推特上發表的聲明中說：“聽到布倫特·雷諾的死訊，我們深感悲痛。布倫特是一位有才華的攝影師和電影製片人，多年來為《紐約時報》做出了貢獻。”

利維補充說，事發時雷諾沒有為該報的任何部門執行任務。據了解，雷諾對衝突地區並不陌生，他冒着生命危險報道了伊拉克戰爭、美國南部的冰毒成癮和自然災害等問題。他的工作，大部分是與他的兄弟克雷格一起進行的，因其對人類痛苦的原始、誠實的描述而獲得廣泛讚譽。

就這一消息，法國總統馬克龍通過推特表示：“今天，一名美國記者在烏克蘭被殺。在他之前，還有人成為目標，被謀殺，受傷或被綁架。我們對所有那些被勇氣和理想所驅使的記者表示同情：報道的自由。這種自由是我們民主國家的根本。”

加拿大外交部長喬利(Mélanie Joly)也在推特上寫道：“記者布倫特·雷諾去世的消息令人悲痛。在一場由虛假信息助長的戰爭中，記者的作用比以往任何時候都更加重要。我對他的家人和親人表示慰問。”