美官員稱俄羅斯已要求中國為入侵烏克蘭提供軍事援助

據英國《金融時報》周日報道，美國官員稱，俄羅斯已向中國請求提供軍事裝備和其他援助，以支持其對烏克蘭的入侵，這引發了白宮的擔憂，即北京可能會破壞西方幫助烏克蘭軍隊保衛國家的努力。

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美國官員告訴《金融時報》，自入侵開始以來，俄羅斯一直要求中國向其提供軍事裝備和其他援助。他們拒絕透露有關俄羅斯提出的具體要求的細節。

另一位熟悉情況的人說，美國正準備警告其在歐洲和亞洲的盟國，因為有一些跡象表明，中國可能準備幫助俄羅斯。其他美國官員說，有跡象表明，隨着烏克蘭戰爭延續到第三周，俄羅斯正在耗盡某些種類的武器裝備。白宮沒有發表評論。中國駐美大使館沒有回應評論請求。

《金融時報》 的報道稱 這一消息是在美國國家安全顧問傑克·沙利文周一前往意大利羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會談時披露的。

在周日離開華盛頓之前，沙利文警告中國不要試圖通過幫助莫斯科規避美國及其盟友對弗拉基米爾·普京總統及其政權實施的制裁來“救助”俄羅斯。

沙利文周日在接受美國全國廣播公司採訪時說：“我們將確保中國或其他任何人都不能補償俄羅斯的這些損失，就這樣做的具體手段而言，同樣，我不會在公開場合提出所有這些，但我們將私下與中國溝通，正如我們已經做的，並將繼續這樣做。”

對裝備和其他種類的未指明的軍事援助的要求是在俄羅斯軍隊努力在烏克蘭取得像西方情報部門認為的那樣多的進展時提出的。這也引發了關於中俄關係的新問題，隨着兩國在從北約到制裁的一切問題上對美國表示反對，中俄關係變得越來越緊密。

《金融時報》稱，中國在烏克蘭危機中把自己描繪成一個中立的行為者，並拒絕譴責俄羅斯入侵該國的行為。美國也沒有看到任何跡象表明中國國家主席習近平願意對普京施加任何壓力。兩位領導人上個月在北京簽署了一份聯合聲明，將北京-莫斯科的夥伴關係描述為“無上限”，這是兩國首都更加緊密聯繫的另一個跡象。