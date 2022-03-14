俄侵烏嚇壞歐洲 多國急買武器保自衛

烏克蘭/俄羅斯/歐洲/軍火

據研究人員觀察，過去5年間歐洲武器進口成長量高居全球之冠，而近來俄羅斯帶來威脅、歐洲各國致力重整軍備後，歐洲武器進口量應會繼續加速。被俄國入侵烏克蘭嚇壞的歐洲國家，預料會以美國的F-35等戰機、導彈、彈藥和其他重型武器增強軍備。

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據法新社報道，歐洲成武器進口新熱點。斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）發表的研究指出，2017至2021年全球武器出口較前5年減少4.6%，歐洲武器卻增加了19%。

過去30年共同撰寫這份年度報告的資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）告訴法新社：「歐洲是新熱點。」魏士曼說：「歐洲將增加軍事開支，不只是增加一點點，而是大幅增加。我們需要新武器，其中有很多來自進口。」他還說，大部分武器可能來自其他歐洲國家和美國。

德國已宣布會增加軍事開支，丹麥與瑞典亦然。

被俄國入侵烏克蘭嚇壞的歐洲國家，預料會以美國的F-35等戰機、導彈、彈藥和其他重型武器增強軍備。

魏士曼說：「添購這些東西大多要花點時間，走完決定、下訂到生產等流程，一般來說至少得花一兩年。」他說，上升趨勢其實在俄國2014年兼並克里米亞後就開始出現。根據魏士曼，過去5年間歐洲在全球武器買賣的佔比從10%增加到13%，往後這比率還會「大幅」增加。

由於許多國家合約條件不明，加上許多是靠捐贈而非購買而來，很難估算全球軍火賣賣的實際金額，但專家評估，金額接近每年1000億美元。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所，亞洲和大洋洲仍是過去5年間主要的武器進口區，武器轉讓佔43%，全球前6大軍火進口國包括印度、澳洲、中國、韓國、巴基斯坦和日本都位在這兩洲。

進口到世界人口最多地區的武器過去5年雖減少約5%，東亞和大洋洲卻看到強勁成長，分別增長了20%與59%。而在武器進口佔全球32%的第2大市場中東，則增長了3%，主因與鄰國緊張的卡達增加投資。美洲與非洲武器進口則大幅降低，分別減少36%與34%，各佔全球武器進口約6%。

武器出口國方面，美國以39%位居第1。俄國維持在第2名，但過去5年的出口量減少到19%，主要受到中國進口量減少影響。法新社說，排名第3的武器出口國是法國，佔11%。