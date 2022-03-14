烏克蘭/俄羅斯 俄羅斯警告將佔領烏克蘭所有城市與居民中心 發表時間： 14/03/2022 - 13:44 烏克蘭基輔市奧波隆社區2022年3月14日遭轟炸。 © AFP - - 作者： 小山 2 分鐘 俄羅斯克里姆林宮周一警告說，俄羅斯軍方不排除發動攻擊以完全控制烏克蘭的主要城市，以及將烏克蘭許多居民中心都置於俄羅斯軍隊的控制之下。 廣告 繼續瀏覽後續 據法新社今天報道稱，俄羅斯克里姆林宮周一警告說，俄羅斯軍方不排除發動進攻以完全控制烏克蘭的所有城市。俄羅斯總統發言人佩斯科夫說：俄羅斯國防部在確保平民的最大安全的情況下，不排除完全控制已經被包圍的主要城市的可能性。佩斯科夫許諾，如果有必要，人道主義走廊將得到保留。佩斯科夫還駁斥了西方官員關於普京 "對他的士兵沒有取得足夠進展感到失望 "的評論。據佩斯科夫說，到目前為止，俄羅斯總統普京已經命令 "國防部不要對包括基輔在內的主要城市中心發動快速攻擊"，以避免嚴重的平民傷亡。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 烏克蘭危機 俄羅斯