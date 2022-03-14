烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯警告將佔領烏克蘭所有城市與居民中心

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烏克蘭基輔市奧波隆社區2022年3月14日遭轟炸。
烏克蘭基輔市奧波隆社區2022年3月14日遭轟炸。 © AFP - -
作者： 小山
2 分鐘

俄羅斯克里姆林宮周一警告說，俄羅斯軍方不排除發動攻擊以完全控制烏克蘭的主要城市，以及將烏克蘭許多居民中心都置於俄羅斯軍隊的控制之下。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯克里姆林宮周一警告說，俄羅斯軍方不排除發動進攻以完全控制烏克蘭的所有城市。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫說：俄羅斯國防部在確保平民的最大安全的情況下，不排除完全控制已經被包圍的主要城市的可能性。

佩斯科夫許諾，如果有必要，人道主義走廊將得到保留。

佩斯科夫還駁斥了西方官員關於普京 "對他的士兵沒有取得足夠進展感到失望 "的評論。

據佩斯科夫說，到目前為止，俄羅斯總統普京已經命令 "國防部不要對包括基輔在內的主要城市中心發動快速攻擊"，以避免嚴重的平民傷亡。

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