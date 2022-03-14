俄羅斯轟炸烏克蘭與波蘭邊境軍事設施：北約警告一個鞋頭踏入北約必遭反擊

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英國衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)周一表示，俄羅斯導彈襲擊北約領土並非不可能，但可能性非常小。賈偉德警告說，如果真的發生這種情況，北約將作出回應。

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據路透社今天報道稱，英國衛生大臣說，俄羅斯導彈“極不可能”落在北約領土上。

英國衛生大臣賈偉德(Sajid Javid)今天當被問及俄羅斯導彈在周末襲擊波蘭附近的烏克蘭軍事訓練基地後，是否有落在北約領土的可能性時，他告訴BBC電台：“這不是不可能的...但我仍然認為現階段這是極不可能的。”

賈偉德說，“甚至在這場衝突開始之前，我們已經非常清楚地告訴俄羅斯人，即使有一個俄羅斯人的鞋頭踏入北約領土，那麼它將被視為一種戰爭行為。”