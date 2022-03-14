俄議員之女在迪拜拋圖：整個局勢讓我們變得更加愛國了

俄羅斯/政治/烏克蘭

俄羅斯國家杜馬議員普洛特尼科夫之女在社交媒體上傳的圖片

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭遭受國際社會大幅制裁，俄羅斯經濟受巨大影響。有網友發現，俄國家杜馬議員弗拉基米爾·普洛特尼科夫（Vladimir Plotnikov）之女索尼婭·普洛尼科娃3月13日在社交媒體Instagram上傳圖片，並稱：“整個局勢讓更多的俄羅斯人團結起來！我們變得更加愛國了。”不過眼尖的網友發現，普洛尼科娃上傳圖片的地點卻是在阿聯酋的迪拜。此外，英國工黨議員呼籲英政府制裁，俄羅斯國營電視台的一名擁有英國國籍和倫敦寓所的名主持兼宣傳員。

廣告 繼續瀏覽後續

普洛特尼科夫隸屬於支持普京的俄執政黨、統一俄羅斯黨，他分別在1993至2007年和自2016年起擔任俄羅斯國家杜馬議員。他在第七屆俄國家杜馬中擔任土地問題委員會第一副主席。2017年7月17日，普京宣布對普拉特尼科夫的立法貢獻進行過表彰。

針對俄羅斯自入侵烏克蘭以來面臨的國際制裁所帶來的經濟困難，普洛特尼科夫的女兒普洛尼科娃周日在Instagram上傳了一張她自己的照片，並附文稱：“我們將應對所有困難！俄羅斯是最強大的國家。整個局勢讓更多的俄羅斯人團結起來！我們變得更加愛國了。”不過眼尖的網友發現，普洛尼科娃上傳圖片的地點卻是在阿聯酋的迪拜。

事實上，由於受到美國和歐盟及一些亞洲國家的聯合制裁，法律專家表示，俄羅斯的寡頭們正在尋找新的司法管轄區來轉移他們的財富，由於缺乏其他選擇，他們通常會轉向迪拜和以色列，因為他們尋求避免制裁併退出俄羅斯搖搖欲墜的經濟。

對於乘坐超級遊艇抵達的俄羅斯寡頭來說，迪拜並不完全是新的領域，但據英國《金融時報》日前報導，自從俄羅斯上個月全面入侵烏克蘭以來，希望在阿聯酋建立企業的俄羅斯富人的興趣大增。通過在阿聯酋建立新的企業，俄羅斯人將能夠為自己和家人爭取到簽證。

據《 以色列時報 》11日報導，在過去10天里，有14架從俄羅斯起飛的私人飛機降落在特拉維夫的本古里安機場，以色列第12頻道（Channel 12）報導說，自入侵烏克蘭以來，有不尋常數量的租用私人飛機從俄羅斯飛往以色列，這可能表明，一些富有的俄羅斯人正在尋找辦法，以逃避為懲罰他們國家的攻擊而實施的制裁。

面對國際制裁，俄羅斯寡頭們的豪華遊艇也儘可能地出逃歐美國家的司法管轄區之外，一些遊艇關閉其船舶自動識別系統，奔向安全港灣。有些則是駛向通常與豪華遊艇無關的俄羅斯偏遠港口。

據英國《衛報》周六報導，俄羅斯最受歡迎的電視新聞主持人之一，被指責為普京的宣傳員，擁有英國公民身份，在倫敦西部有一套公寓的謝爾蓋·布里耶夫（Sergei Brilev）正被要求同樣遭到制裁。

報導指，里耶夫一直在國營的俄羅斯第一頻道報道烏克蘭戰爭，該頻道嚴格遵循克里姆林宮的信息傳遞。該頻道將這場戰爭描述為為保護烏克蘭公民免受“虐待和種族滅絕”而發起的“特別軍事行動”。

英國保守黨政府正面臨著議員們要求對布里列夫實施制裁的壓力。工黨議員金諾克（Stephen Kinnock）在議會要求內政部“採取措施剝奪（他）的英國公民身份，禁止他進入英國並凍結他的英國資產”。英國內政部在上周說，不會對個別案件進行評論。

金諾克說：“在我看來，有明確的證據表明，謝爾蓋·布里耶夫是克里姆林宮的宣傳員，在支持普京在烏克蘭的野蠻戰爭中發揮着重要作用。英國政府必須對布里耶夫先生進行全面和徹底的調查，以判斷他是否應該受到制裁。鑒於我所看到的信息，似乎案件很清楚，他應該成為制裁對象。”

據了解，一些俄羅斯電視主播已經因為支持普京入侵烏克蘭及散布相關的虛假信息而面臨歐盟的制裁。