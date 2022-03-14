切爾諾貝利核電站再停電

烏克蘭/俄羅斯/切爾諾貝利

烏克蘭周一指責俄羅斯軍隊切斷了基輔北部切爾諾貝利核電站的電力供應，該核電站自該國被入侵之初就一直在莫斯科的控制之下。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭當局前一天說，他們已經恢復了老廠的電力，該廠仍然需要電力來確保儲存在那裡的燃料組件的最佳安全。但切爾諾貝利核電站今天再報停電。

烏克蘭切爾諾貝利運營商Ukrenergo周一今天在Facebook上說：“但在電力供應完全恢復之前，佔領軍再次施行破壞。”消息沒有提及破壞的細節。

Ukrenergo說，烏克蘭技術人員已經修復了一條為切爾諾貝利廠區和Slavutitch鎮供電的高壓線。根據這一消息來源，這條線路再次被損壞，其他員工將不得不返回現場，修復這一新的損壞。

據Ukrenergo說："穩定的電力供應將防止切爾諾貝利災難再次發生。

目前，莫斯科還沒有對這一指控作出回應。在基輔宣布第一次斷電後，俄羅斯譴責了烏克蘭的 "挑釁"。

切爾諾貝利核電站的4號反應堆於1986年爆炸，造成歷史上最嚴重的民用核災難。該4號反應堆被一個雙石棺覆蓋，一個是前蘇聯人建造覆蓋的，現在已經損壞，另一個是更現代的，於2019年落成。

切爾諾貝利核災難發生後，該廠的其他三個反應堆逐漸被關閉，最後一個反應堆於2000年關閉。然而，仍然需要一個電力驅動的系統來冷卻儲存在該廠池子里的20,000個燃料組件。

法新社說，國際原子能機構（IAEA）3月9日估計，鑒於自1986年事故以來已經過去了一段時間，冷卻水池的熱負荷和冷卻水的體積足以確保在沒有電力的情況下有效地清除熱量"。