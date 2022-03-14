打不停談也不停 烏克蘭與俄羅斯今再談判均稱樂觀

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭向縱深發展，俄羅斯軍隊對烏克蘭多個重要城市收緊包圍，轟炸與空襲並施，烏克蘭多地戰事與人道狀況告急。但與此同時，俄羅斯與烏克蘭談判，繼續舉行，今天開展新一輪談判，涉及討論落實讓俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基直接談判安排。多家媒體指烏克蘭與俄羅斯對談判取得進展抱有樂觀。談判至今沒有結果，戰事卻在擴大。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，烏總統澤連斯基周日稍晚說，烏克蘭將堅持與俄羅斯就兩國總統會晤進行磋商。該消息稱，烏克蘭總統澤連斯基周日晚間表示，俄烏兩國官員正在進行磋商，確保國家領導人之間能夠舉行直接會談，從而帶來和平。

兩國新一輪會談定於周一早間通過視頻進行。儘管官員們最近一直對會談給予樂觀評價，但談判仍未出現積極成果。

烏克蘭一再呼籲舉行澤連斯基與俄羅斯總統普京之間的直接會談，指出這位俄羅斯領導人才是作出所有最終決定的人。

據澤連斯基稱，“我們的代表團有一個明確任務，就是盡一切努力確保總統間的會談。我相信這次會晤是人們所期待的，”澤連斯基在其每日視頻講話中說，“顯然，這是一件困難的事，是一條艱難的道路，但這是必需的道路。而我們的目標是讓烏克蘭在這場鬥爭中，在這場談判工作中獲得必要的成果。對和平，對安全來說是必要的。”

路透社說，俄羅斯此前曾表示，克里姆林宮不會拒絕這種討論“具體”問題的會晤，但沒有進一步提供細節。

俄羅斯總統普京此前一直拒絕與烏克蘭總統澤連斯基對話見面，表示出蔑視與輕視。

據法新社今天報道稱，俄羅斯入侵的軍隊仍持續在烏克蘭各地發動攻勢，但俄烏仍準備於今天展開新一輪談判，且雙方於會前都釋出樂觀氛圍。

目前俄軍進攻前鋒已逼近烏國首都基輔，且持續對遭包圍的東南部港市馬立波（Mariupol）猛轟；據當地官員表示，馬立波當地已近2200人喪生。

烏克蘭總統顧問與克里姆林宮發言人兩方面都表示，俄烏雙方代表14日將透過視訊談判。據烏方代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）的說法，談判應於格林威治時間14日8時20分登場。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稍早時說：「在這場步履蹣跚且困難的談判里，我們的目標依然是達成和平與安全的必要成果。」他除說俄烏間每天都有保持聯繫，也說「目標是竭盡所能促成兩國總統會面，這肯定也是人們翹首以盼的事」。

俄方高層談判代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）昨天接受「今日俄羅斯」（RT）的電視訪問時也說，他們有看到明顯進展。克里姆林宮方面表示，已不排除總統普京與澤連斯基會面的可能性。