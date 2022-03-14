拜登與馬克龍通話：承諾讓俄羅斯對其行為負責，支持烏克蘭政府和人民

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美國總統拜登3月13日與法國總統馬克龍就俄羅斯入侵烏克蘭進行了通話。兩國領導人表示，他們承諾讓俄羅斯對其行為負責，並支持烏克蘭政府和人民。

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美國白宮發表的聲明指出：“小約瑟夫·拜登總統今天與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍通話，討論俄羅斯對烏克蘭的戰爭。他們回顧了最近的外交接觸，並強調他們承諾讓俄羅斯對其行為負責，並支持烏克蘭政府和人民。”

法國總統府愛麗舍宮的聲明說：“本周日晚，共和國總統繼續進行磋商，以期達成停火併開啟談判，結束烏克蘭的戰爭。繼3月12日星期六與俄羅斯聯邦總統弗拉基米爾·普京通話後，他於3月13日星期日與美利堅合眾國總統喬·拜登通話，然後與烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基通話。”

愛麗舍宮的聲明說：“共和國總統對（美國）記者布倫特·雷諾德在報道烏克蘭衝突時的死亡表示哀悼。兩位國家元首同意加強已經對俄羅斯實施的制裁，支持烏克蘭，並採取聯合舉措停止戰鬥。他們將就這一問題保持密切聯繫。”

就馬克龍與澤連斯基的通話，愛麗舍宮的聲明說：“共和國總統與烏克蘭總統回顧了這一情況。他表示完全支持澤連斯基，並詳細介紹了歐盟在凡爾賽首腦會議上決定（向烏克蘭）提供的額外援助。兩位國家元首就俄羅斯和烏克蘭之間繼續進行談判交換了意見。他們將在未來幾天繼續進行協調。”