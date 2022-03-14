烏克蘭切爾諾貝利恢複核電 安全仍引擔憂

烏克蘭/切爾諾貝利

烏克蘭能源官員13日說，受俄軍圍困的烏克蘭切爾諾貝利（Chernobyl）核電廠已經恢複電力，切爾諾貝利核電廠在俄軍入侵烏克蘭的第一天就被攻陷。烏克蘭9日報告，切爾諾貝利核電廠已被斷電。切爾諾貝利核電廠曾於1986年發生核災，不但奪走數百條人命，放射性污染還向西方擴散到整個歐洲。當地呼籲在切爾諾貝利設立非軍事保護區。

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據法新社報道，烏克蘭切爾諾貝利核電廠複電，但烏克蘭盼核廠周遭設非軍事保護區。

烏克蘭能源官員今天說，受俄軍圍困的烏克蘭切爾諾貝利核電廠已經恢複電力，並呼籲國際協助保護烏克蘭核電設施，在廠址周遭設立非軍事保護區。

車諾比核電廠在俄軍入侵烏克蘭的第一天就被攻陷。烏克蘭9日表示，車諾比核電廠已被斷電。不過，國際原子能總署（IAEA）當時表示，這對安全不會有嚴重衝擊。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）13日在聲明中表示：「今天多虧（烏克蘭能源）專家十分努力，我們的核能工程師及電工人員成功讓切爾諾貝利核電廠的電力恢復。」他還說：「我們烏克蘭的能源工程師冒着生命與健康危險，得以避免一場可能危及整個歐洲的核災風險。」

切爾諾貝利核電廠曾於1986年發生核災，不但奪走數百條人命，放射性污染還向西方擴散到整個歐洲。

俄軍也在本月4日炮擊並奪下歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，引發了火災，更讓歐洲警覺可能會發生核災。

消息說，俄羅斯工程師本周稍早也抵達札波羅熱核電廠檢查輻射值。

加盧申科在聲明中再次呼籲國際社會協助保護烏克蘭的核能設施，並在方圓30公里設置非軍事保護區。他說：「現在迫使敵軍遠離我們的核電廠極為重要。」

法新社說，國際原子能總署一再表示擔心核電廠員工在俄軍守衛下的工作狀況。切爾諾貝利核電廠目前還有已除役的反應爐和放射性核廢料。目前仍有2000多名員工在廠區工作，核電廠必須持續管理以防再度發生核災。