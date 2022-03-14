烏克蘭喊話俄羅斯：停火併撤軍

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭周一表示，烏克蘭將在當天晚些時候通過視頻會議與莫斯科舉行的新一輪會談中要求立即停戰並撤出俄羅斯軍隊。烏克蘭也承認，談判艱巨：“第4輪協商將聚焦和平、停火、立即撤軍和安全保證。討論難度很高。”

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據法新社今天發自基輔的報道稱，烏克蘭周一表示，烏克蘭將在當天晚些時候通過視頻會議與莫斯科舉行的新一輪會談中，要求俄羅斯立即停戰並撤出俄羅斯軍隊。烏克蘭遭俄羅斯入侵開戰開始至今已近三周。

據烏克蘭總統澤連斯基的談判代表和顧問波多利雅科Mykhailo Podoliak在Twitter上發表的視頻中說，"我們的立場沒有改變：和平，立即停火，撤出所有俄羅斯軍隊，只有這樣我們才能談論我們的鄰國關係和政治分歧。"烏克蘭總統沃洛季米爾-澤倫斯基的談判代表和顧問Mykhailo Podoliak在Twitter上的視頻中說。

據中央社今天報道說，俄羅斯入侵烏克蘭，雙方代表今天將透過視訊進行第4輪談判。烏方協商人員波多利雅科表示，這輪談判將聚焦在達成停火、俄國撤軍，以及對烏克蘭的安全保證。

據路透社消息說，波多利雅科在社群媒體貼文和隨文附上的影片中表示，烏克蘭的立場並未改變，仍堅持先行停火，才能開始討論未來的關係。波多利雅科寫道：“第4輪協商將聚焦和平、停火、立即撤軍和安全保證。討論難度很高。”

波多利雅科指出，他認為俄國“還抱持一種幻想，認為暴力對待（烏克蘭）和平城市長達19天是種正確的戰略”。

該報道稱，俄國否認鎖定平民攻擊，克里姆林宮宣稱俄方行動是為了讓烏克蘭去軍事化和“去納粹化”的“特別行動”。烏克蘭與西方盟邦指俄方說法毫無根據，只是為了開戰的借口。（

就俄羅斯轟炸醫院等平民設施的指控，俄羅斯回應稱醫院學校民房內佔據有暴力分子。