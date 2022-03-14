烏克蘭戰爭促德國豪買F-35 歐洲造軍機說苦澀

德國/F-35

德國決定用美國F-35隱形戰鬥機和歐洲戰鬥機取代德國空軍老化的龍捲風戰鬥機機隊，此舉向已經陷入困境的歐洲軍機項目（SCAF）發出了壓抑的信號。

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周一，一位不願透露姓名的議會消息人士告訴法新社，柏林打算購買多達35架F-35飛機和15架歐洲戰鬥機，此消息證實了德國媒體的報道。

消息稱這一決定的大意已經傳達給聯邦議院國防委員會的議員們，他們中的一些人今天下午晚些時候將就這一問題開會。

更換有幾十年歷史的 "龍捲風 "飛機的問題長期困擾着德國，而維護舊機的成本正在爆炸性增長。

現在隨着俄羅斯對烏克蘭的不斷入侵，已經不需要再辯論了。社會民主黨總理肖爾茨（Olaf Scholz）在2月底對聯邦議院的一次演講中強調，需要在短期內替換 "過時的 "龍捲風飛機，並補充說，政府已經在考慮採用F-35。也正是在這個議會講話中，他宣布了德國安全政策的徹底改變，以1000億歐元的特殊增加預算來說明必須實現軍隊的現代化，每年至少將國內生產總值的2%用於國防。當然這個數目超過了北約的要求。

由美國洛克希德-馬丁公司製造的F-35戰鬥機被認為是目前最優秀的戰鬥機。但它很昂貴：美國軍隊下的訂單是每套1.45億歐元。由於F-35形狀和特殊的表面塗層，該飛機很難被雷達或紅外傳感器發現。作為北約威懾行動的一部分，柏林將主要用於攜帶美國的核導彈，而歐洲戰鬥機將主要用於對防空系統進行電子干擾。

在德國方面，這一選擇尤其是出於大西洋聯盟內部的協同效應。據德國聯邦議院國防委員會主席、政府聯盟中的自由派FDP黨成員瑪麗-阿格尼絲-施特拉克-齊默爾曼說：我們需要獲得F-35戰鬥機，這是世界上最現代化的戰鬥機，而且被許多夥伴使用證實。

作為北約的一部分，美國在歐洲擁有核武器，儲存在比利時、荷蘭、意大利和德國，在該國西南部的Büchel，那裡有一個德國空軍基地。

但在德國，核武器的存在經常成為一個深具和平主義色彩的德國的爭論焦點。而且就在兩年前，社民黨的高級官員仍然反對購置能夠攜帶這些核武器的戰鬥機替換老舊飛機。

不過，德國的計畫訂單對法德西三國的SCAF（未來空戰系統）項目來說不是一個好兆頭，該項目打算在2040年前取代法國的陣風戰鬥機以及德國和西班牙的歐洲戰鬥機。

購置這些F-35戰鬥機事實上可以在2040年前為德國消除對新的歐洲戰鬥機的需求，這也是歐洲SCAF項目的目標。據消息說，法國對德國的訂購計畫感到不快。然而，德國總理奧拉夫-肖爾茨在2月底否定了這些擔憂，說從長遠來看，歐洲軍機項目是一個 "絕對優先事項"。但業界仍將擔心，歐洲軍機計畫有被推遲的風險。

法新社說，由於法國達索公司和代表德國和西班牙利益的空中客車公司在分工上的競爭，歐洲防務項目的基石--SCAF在幾個月內一直處於動蕩狀態。