烏克蘭戰爭向歐盟敲警鐘 應減少對進口芯片、食品和原材料的依賴

烏克蘭戰爭/歐洲聯盟

歐盟領導人承諾減少對食品、微處理器、藥品、原材料和數字技術國際供應商的依賴，俄羅斯入侵烏克蘭為歐盟進一步自力更生增添新的理據。新冠疫情表明全球供應鏈的崩潰可能使歐盟無法獲得藥品或微芯片，自此之後歐盟一直在考慮如何增強在幾個戰略領域的獨立性。歐盟官員說，烏克蘭戰爭只是讓這一點更加明顯，

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據路透社報道稱，俄烏戰爭令歐盟更迫切希望減少對進口芯片、食品和原材料的依賴。歐盟官員周五說，烏克蘭戰爭只是讓這一點更加明顯，歐洲將努力擺脫對俄羅斯天然氣、石油、煤炭和原材料的依賴，並可能尋找小麥的替代供應。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，執委會最晚將在5月中旬提出一個計畫，在五年後逐步消除歐盟對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴。同時為應對下一個冬季，將制定計畫，協調歐洲國家目前分散管理的天然氣庫存。馮德萊恩表示，今後地下天然氣庫存必須在每年10月1日前至少填充到90%。

據一份在凡爾賽歐盟峰會上達成的聯合聲明稱，歐盟將通過戰略夥伴關係、庫存補充、回收和提高資源效率，來減少對進口關鍵原材料的依賴。聲明稱，在半導體方面，歐盟希望建立自己的工廠，到2030年將歐盟在全球市場的份額翻一番達到20%。目前，半導體主要從台灣和美國購買。

該文件還表示，歐盟將在集團內部生產更多藥品，而不是從中國進口，並投資於衛生領域以及人工智能、雲計算和5G移動通信等數字技術的研發。