烏克蘭遭侵略 芬蘭人害怕急尋北約保護

芬蘭/北約

在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭對本國加入北約的支持率周一達到歷史新高，在一項民意調查中首次超過60%。

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根據Taloustutkimus研究所的調查，在被調查者中，62%的人說他們贊成加入北約這個西方軍事聯盟，而只有16%的人反對，21%的人未作決定。兩周前，同樣的民調顯示，已經有絕對多數（53%）的人贊成加入北約，這是北歐國家歷史上的第一次，在普京下令攻擊烏克蘭後，這一比例猛增了近25個百分點。

儘管出現了這種前所未有的激增，芬蘭行政部門重申並沒有立即加入北約的計畫，不過該國最近幾天已經進行了政治力量方面的重大磋商。芬蘭鄰國瑞典近日要求加入北約的民意增加，但官方稱沒有緊急打算。在瑞典，公眾輿論也是突然轉向大多數支持加入北約。

法新社說，多年來，俄羅斯一直在威脅赫爾辛基和斯德哥爾摩，如果加入北約，會有 "嚴重的政治和軍事後果"，本周末俄羅斯再次重申這一警告。

芬蘭總統紹利-尼尼斯托（Sauli Niinistö）曾呼籲他的同胞在這個問題上保持 "冷靜的頭腦"。他說，目前正在準備一份關於加入的利弊的報告，最終將由議會作出決定。

芬蘭的民調是在3月9日至11日期間在互聯網上對1378名成年人的代表性配額進行的，誤差率為2.5個百分點。

法新社說，瑞典和芬蘭是正式的不結盟國家，儘管這兩個國家自1990年代中期以來一直是北約的合作夥伴，並在冷戰結束時翻過了中立的一頁。