納粹德國集中營受害倖存者施瓦茲鮑姆去世 101歲仍事業未竟

德國/奧斯維辛

德國大屠殺倖存者萊昂-施瓦茲鮑姆（Leon Schwarzbaum）昨天晚上在德國去世，享受101歲。萊昂-施瓦茲鮑姆1921年出生於漢堡的一個波蘭猶太人家庭，1943年，他與家人被驅逐到奧斯維辛納粹集中營。他是他的家庭唯一倖存者，曾經歷納粹奧斯威辛集中營、布痕瓦爾德集中營和柏林以北的薩克森豪森集中營的關押。施瓦茲鮑姆一生都為捍衛納粹集中營受害者的記憶作鬥爭。

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據法新社今天發自柏林報道說，德國納粹大屠殺倖存者萊昂-施瓦茲鮑姆（Leon Schwarzbaum）已經去世，享年101歲。是二戰期間納粹罪行的堅定記憶者，

萊昂-施瓦茲鮑姆是堅定捍衛二戰期間納粹罪行記憶的人權捍衛者。據國際奧斯威辛委員會執行副主席克里斯托夫-霍布納（Christoph Heubner）告訴法新社，萊昂-施瓦茲鮑姆於周日晚上去世。他的去世是納粹受害者集體記憶的巨大損失。霍布納說，“我們都會懷念他，記住他的憤怒和人文情懷。”

近年來，萊昂-施瓦茲鮑姆曾在對前納粹罪犯的有關審判中多次出庭作證。萊昂-施瓦茲鮑姆在2016年的證詞深具影響，促使前奧斯威辛集中營警衛萊因霍爾德-漢寧遭判監禁。不過，漢寧在判決5年監禁後幾個月就死了，並沒有入獄。

2021年底，他出席了對前薩克森豪森集中營警衛已經101歲的約瑟夫-許茨（Josef Schütz）的審判。

專門追查納粹罪犯的民事方律師托馬斯-瓦爾特(Thomas Walther)告訴法新社，萊昂-施瓦茲鮑姆原本計畫於本周五在新的審判中出庭作證。在這份已經寫好的、將由沃爾瑟先生宣讀的證詞中，萊昂-施瓦茲鮑姆打算敦促和他自己一樣也已經101歲的被告 "說出歷史真相"。"他的證詞里寫道：在這裡，在這個地方，說說你的經歷--就像我為我的集中營經歷所做的證詞那樣。

法新社說，施瓦茲鮑姆經常表達憤怒，他對很少有納粹罪犯被繩之以法感到遺憾，特別是在德國。

國際奧斯威辛委員會說，施瓦茲鮑姆 "不想要仇恨，他只要正義"。

萊昂-施瓦茲鮑姆1921年出生於漢堡的一個波蘭猶太人家庭，但他在今天的波蘭上西里西亞的貝津長大，1943年猶太人居民區解散後，他的家人被驅逐到奧斯維辛集中營。

施瓦茲鮑姆是他的家庭里唯一一個倖存者，他曾在奧斯威辛集中營、布痕瓦爾德集中營和柏林以北的薩克森豪森集中營分營遭關押。

二戰後，施瓦茲鮑姆在西柏林生活，是一名藝術和古董商，同時繼續致力於通過在世界各地和學校的講座，提醒人們注意納粹主義的恐怖。

國際奧斯威辛委員會執行副主席克里斯托夫-霍布納在一份聲明中說："全世界的大屠殺倖存者懷着極大的悲痛、敬意和感激之情，向他們的朋友、同當苦難者和維護歷史記憶同道者萊昂-施瓦茲鮑姆告別，他在生命的最後幾十年裡納粹大屠殺歷史浩劫的最重要見證人之一。