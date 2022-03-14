英媒：美國告訴歐亞盟國中國表示願向俄羅斯提供軍事援助

英國《金融時報》周一報道稱，據熟悉美國國務院外交電報的官員透露，美國已經告訴歐洲和亞洲盟國，中國表示願意向俄羅斯提供軍事援助，支持其入侵烏克蘭。

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英國《金融時報》的報道稱，這些由美國國務院發給歐洲和亞洲盟國的電報，沒有說中國是否已經表明將在未來幫助俄羅斯，或者它是否已經開始提供軍事支持。這些電報也沒有說在衝突的哪個階段，北京似乎願意提供幫助。《金融時報》周日曾報道說，俄羅斯在目前為期三周的入侵行動開始後的某個時間點向中方提出了援助請求。

《金融時報》的報道稱，俄羅斯的提議和中國的回應已經在白宮敲響了警鐘。美國官員認為中國正試圖幫助俄羅斯，而中國的高級官員則公開呼籲通過外交途徑解決戰爭。中國駐美國大使館周日表示，不知道俄羅斯的任何要求或中國對莫斯科的積極回應。

中國外交部發言人趙立堅在14日的例行記者會上回應稱：“中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。我們一直以來為勸和促談發揮着建設性作用。當務之急是各方保持克制，為緊張局勢降溫而不是火上澆油，推動外交解決而不是使局勢進一步升級。”俄羅斯總統發言人佩斯科夫當天也否認了曾向中國提出任何要求。

一位美國高級國防官員拒絕透露中國是否在俄羅斯提出請求後提供了軍事支持，但表示五角大樓正在“非常、非常密切地”關注這一局勢。“如果中國真的選擇在這場戰爭中為俄羅斯提供物質支持，那麼中國很可能會面臨後果，”這位美國國防官員說。

這位官員補充說：“我們看到中國基本上默許了俄羅斯的所作所為，拒絕加入制裁，指責西方和美國對我們給予烏克蘭的援助（以及）聲稱他們希望看到一個和平的結果，但基本上沒有採取任何行動來實現它。”

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)預計今天在羅馬與中國最高外交政策官員楊潔篪會面時將提出這一問題。在周日離開華盛頓之前，沙利文說，他將警告中方不要試圖“救助”俄羅斯，包括幫助俄羅斯的經濟在西方的嚴厲制裁下生存。

沙利文周日對美國NBC電視台說：“我們將確保中國或其他任何人都無法補償俄羅斯的這些損失。同樣，我不會在公開場合闡述所有這些，但我們會私下與中國溝通。”

《金融時報》的報道稱，據一位歐洲官員透露，在沙利文和楊潔篪會晤之前，拜登政府上周要求歐洲盟友擴大對中國傳遞的信息，即北京不應幫助俄羅斯規避制裁。

儘管北京與莫斯科的關係日益密切，但中國一直將自己描繪成一個中立的行為者。但中國媒體和外交官支持俄羅斯的入侵理由，並指責美國和北約的衝突。中國媒體還重複了俄羅斯未經證實的說法，即美國幫助烏克蘭建立生物武器實驗室。

近年來，北京和莫斯科的關係越來越密切，這主要是由於他們對美國和西方軍事聯盟，如北約的共同不滿。上個月，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京簽署了一份聯合聲明，將他們日益密切的夥伴關係描述為“無上限”。