俄羅斯猛轟基輔 烏官員預計烏戰或在俄羅斯5月耗盡資源後結束

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭與俄羅斯雙邊談判14日據稱因技術原因停擺，計畫今天稍晚重開談判。俄羅斯軍隊加強對烏克蘭各大城市炮擊。基輔遭到猛烈轟炸。基輔市長下令實行36小時宵禁。據烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇昨天晚上表示，俄羅斯攻擊入侵烏克蘭的行動，有可能會在俄羅斯5月初耗盡資源後結束。

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據烏克蘭總統軍事顧問14日表示，俄軍侵略行動可能會在5月初資源耗盡後結束。

中央社引述路透社消息說，烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）並未參與基輔與莫斯科之間的談判工作，而這幾場談判除了在幾個被圍困的烏克蘭城市建立人道走廊以外，並沒有太多實質的進展。

根據多個烏克蘭媒體播出的影片，阿列斯托維奇表示，俄羅斯確切停止攻打烏克蘭的時間點，將視俄方願意為戰事投入多少資源而定。據烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇說：“我認為不會拖過5月，可能5月初吧，我們就能達成和平協議，可能還會更早些，我們再看看。”

儘管如此，根據阿列斯托維奇的說法，即便達成和平協議，在烏克蘭堅持俄羅斯部隊完全撤出烏國情況下，小規模的戰術衝突可能仍會持續一年。

據該報道，俄羅斯總統普京2月24日入侵烏克蘭，發動他所謂的“特殊軍事行動”，為二次世界大戰以來歐洲最大軍事衝突。