俄羅斯“央視”直播闖入反戰抗議 稱“他們在這裡對大家說謊”

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俄羅斯國營電視台第一頻道一名員工今天闖入正在直播新聞的攝影棚，手持反戰標語抗議俄羅斯在烏克蘭開戰。關注抗議活動的獨立人權組織OVD-Info表示，這名抗議女子是第一頻道員工奧斯雅尼可娃，奧斯雅尼可娃手持的標語以英文和俄文寫道：「不要戰爭，停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對大家說謊。俄羅斯人民反對戰爭。」她隨即被逮捕。

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據法新社報道，俄羅斯國營電視台第一頻道一名員工14日闖入正在直播新聞的攝影棚，手持反戰標語抗議俄羅斯在烏克蘭開戰。關注抗議活動的獨立人權組織OVD-Info表示，這名抗議女子是第一頻道員工奧斯雅尼可娃。

OVD-Info上傳一段過去錄製的影片，片中奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）在當中表示她父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，並說她多年來在第一頻道（Channel One）工作為克里姆林宮宣傳而感到羞愧。她說：「當前在烏克蘭發生的事是犯罪，俄羅斯是侵略國。這場侵略行動的責任全系於一個人的良心，那個人就是（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）。」她說：「現在全世界都厭惡我們，我們往後十代的子孫將無法洗刷我們在這場戰爭自相殘殺的恥辱。」

法新社說，俄羅斯第一頻道是高度受控的國營媒體，發生這種事是極為罕見的安全漏洞。這個電視台晚間9時的旗艦新聞節目「時代」（Time）從蘇聯時代就開始播送，全國有數百萬人收看，特別是老一輩的俄羅斯人。

奧斯雅尼可娃今天站在主播後方呼籲「停戰，不要戰爭」，主播則繼續播報，電視台隨即切換畫面，播放在醫院的報導。奧斯雅尼可娃手持的標語以英文和俄文寫道：「不要戰爭，停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裡對大家說謊。俄羅斯人民反對戰爭。」

法新社說，人權團體艾格拉（Agora）負責人表示，奧斯雅尼可娃已遭逮捕，被帶到莫斯科警察局。俄羅斯塔斯社（TASS）引述執法消息人士報導，她可能會因違反禁止公開詆毀俄羅斯武裝部隊的法律而面臨指控。