北約秘書長：中國應與世界其他國家一道強烈譴責對烏克蘭的野蠻入侵

烏克蘭/北約/中國

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在3月15日的新聞發布會上向媒體預告了本周的北約國防部長特別會議。他稱：“北約國防部長們明天將在我們安全的一個決定性時刻舉行會議。”他表示：“普京總統對烏克蘭的野蠻入侵每天都在造成死亡和破壞；它震驚了世界；並動搖了國際秩序。”在回答記者提出的相關問題時，斯托爾滕貝格還呼籲：“中國應與世界其他國家一道，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵。”

廣告 繼續瀏覽後續

斯托爾滕貝格當天在新聞發布會上向媒體強調了北約與烏克蘭的長期夥伴關係，以及盟國在當前危機中對基輔的有力支持。斯托爾滕貝格稱：“多年來，北約盟國訓練了數以萬計的烏克蘭部隊。他們中的許多人現在正在前線作戰。盟國還提供了大量的關鍵設備，包括反坦克和防空武器、無人機、彈藥和燃料。”面對俄羅斯的全面入侵，他強調：“烏克蘭擁有《聯合國憲章》規定的基本自衛權；北約盟國和合作夥伴將繼續幫助烏克蘭維護這一權利，提供軍事裝備以及財政和人道主義援助。”

此外，斯托爾滕貝格還概述了北約為保護所有盟國所採取的快速反應，包括啟動防禦計畫和提高準備狀態。他稱：“現在整個聯盟有數十萬部隊處於高度戒備狀態，在歐洲（駐紮）有十萬美軍，約四萬部隊由北約直接指揮，主要在聯盟的東部地區，並有主要的空軍和海軍力量以及防空部隊的支持。”他指出：“所有這些都發出了一個明確無誤的信息：對一個盟國的攻擊將得到整個聯盟的果斷回應。”

據了解，北約國防部長們在周三特別會議期間將討論一些具體措施，以加強盟國的長期安全。斯托爾滕貝格說，這可能包括“大量增加聯盟東部的部隊”，以及大幅增加空中和海上部署，加強空中和導彈防禦，加強網絡防禦，以及進行更多和更大規模的演習。他強調，這將需要大幅增加北約盟國的國防投資，並歡迎已經宣布增加投資的盟國的努力。值得一提的是，烏克蘭國防部長將參加明天的北約防長特別會議，格魯吉亞、芬蘭、瑞典和歐盟也將派代表參會。

斯托爾滕貝格在向媒體表示：“我預計我們將責成北約的軍事指揮官為我們6月份的馬德里峰會制定方案。大力加強我們的防禦將需要大幅增加投資。我歡迎德國和其他盟國已經宣布他們正在增加（國防）投資。我鼓勵所有盟國將至少2%的國內生產總值用於國防。”他強調：“我們必須做得更多。因此，我們也必須投入更多。保護和平與自由。在這個關鍵時刻，維護我們的價值觀。”

在隨後的提問環節中，來自美國有線電視新聞（CNN）的記者提問稱：“我想知道你是否可以說，北約聯盟是否有證據表明，中國一直在向俄羅斯提供任何有助於其在戰場上的援助，無論是軍事裝備，還是單兵口糧，部隊的食物，任何類似的東西。另外，關於我們本周早些時候看到的情況，即俄羅斯將一個非常接近波蘭邊境的軍事基地作為目標，我想知道你能說說紅線是什麼，以及如果一枚導彈意外進入北約領土或故意進入，是否會有任何種類的後果。”

斯托爾滕貝格對此回答說：“北約的核心責任，我們的主要責任是保護和捍衛所有北約盟國，所以在30個不同國家的10億人，並確保我們現在也在歐洲更危險的安全局勢中做到這一點，這是俄羅斯入侵烏克蘭造成的。我們已經增加了在聯盟東部的存在，我們已經增加了我們部隊的準備，我們正在部署更多的能力，特別是在聯盟的東部。因此，對一個盟國的攻擊將引發整個聯盟的反應，我們在那裡保護和捍衛北約盟國的每一寸領土。”

斯托爾滕貝格說：“當我們看到更多的軍事活動，當我們看到在北約邊界附近實際發生的戰鬥，總是有發生事件和事故的風險。因此，我們必須盡一切努力防止這種事件和事故，如果它們發生，要確保它們不會失去控制並造成真正的危險局勢。而且我們正在非常密切地監測北約周圍的空域和邊境地區。我們的軍事指揮官也與俄羅斯指揮官有聯繫，以幫助防止事件和事故，也防止它們在發生時失控。”

斯托爾滕貝格補充說：“關於中國，中國應該與世界其他國家一道，強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵。而對俄羅斯的任何支持，軍事支持或任何其他類型的支持，實際上將幫助俄羅斯對一個獨立的主權國家烏克蘭進行殘酷的戰爭，並幫助他們繼續發動戰爭，造成死亡、痛苦和巨大的破壞。因此，中國作為聯合國安理會的成員，有義務真正支持和維護國際法。而俄羅斯對烏克蘭的入侵是對國際法的公然違反，所以我們呼籲（中國）明確譴責入侵行為，當然也不支持俄羅斯。而且我們正在密切關注中國對俄羅斯的任何支持跡象。”

斯托爾滕貝格當天還通過聲明宣布，將於24日在比利時布魯塞爾的北約總部召開盟國國家元首和政府首腦特別會議。