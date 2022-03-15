古特雷斯稱烏克蘭危機讓核衝突再“成可能”是“毛骨悚然的事態發展”

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聯合國秘書長古特雷斯就俄羅斯在入侵烏克蘭後提高其核威懾力量警戒級別發出警告，稱這是一個“令人毛骨悚然的事態發展”。

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據路透社報道稱，聯合國秘書長古特雷斯14日稱烏克蘭危機讓核衝突前景再次“成為可能”，古特雷斯對記者表示：“曾經不可想象的核衝突前景，現在再次成為可能。” 古特雷斯再次呼籲立即停止敵對行動。

古特雷斯還呼籲保護核設施的安全。此前，在俄羅斯軍隊奪取歐洲最大核電站烏克蘭的紮波羅熱(Zaporzhzhia)核電站期間，該核電站發生火災。

古特雷斯表示：“現在是時候停止讓烏克蘭人民恐懼，走上外交與和平路徑。”他還表示，聯合國將從其中央應急基金中再撥出4,000萬美元，以加強對烏克蘭的人道主義援助。他表示：“這筆資金將幫助將關鍵的食品、水、藥品和其他救生援助物資運往該國，並提供現金援助。”

據路透社，歐洲安全與合作組織(OSCE/歐安組織)輪值主席Zbigniew Rau在聯合國安理會的一次會議上表示，俄羅斯的侵略行為威脅到該組織的存亡。歐安組織有包括俄羅斯在內的近60個成員國。Rau表示：“俄羅斯不遵守歐安組織的原則和承諾，這不僅給該組織的未來，而且對以規則為基礎的秩序的穩定造成問題。”他敦促聯合國和歐安組織加強恢復和平的努力。