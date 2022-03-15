基輔市長邀請教皇前往 教皇先為烏克蘭人祈禱

烏克蘭/梵蒂岡/基輔

教皇方濟各2022年3月13日在梵蒂岡舉行的 "天使之路 "祈禱。

烏克蘭被俄羅斯軍隊圍困並轟炸的基輔市市長維塔利-克里琴科今天向教皇弗朗西斯發出邀請，希望他能訪問烏克蘭首都，向烏克蘭人民 "表示同情"，教皇周二則以 "祈禱 "先作回應。

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據基輔市市長維塔利-克里琴科在3月8日的信中寫道：“我們相信，世界宗教領袖親臨基輔，對於拯救生命和為我們的城市、我們的國家和其他地區的和平鋪平道路至關重要。”

市長說："我們呼籲你，作為一個精神領袖，展現你的同情心，與烏克蘭人民站在一起，傳播和平的共同呼聲。

法新社說，在記者要求發表評論時，羅馬教廷在一份聲明中說，教皇 "收到了烏克蘭首都基輔市長的信，教皇聲援該城市、和居民、以及那些不得不逃離的人。

據教廷新聞辦公室主任馬泰奧-布魯尼說：“教皇向主祈禱，希望他們能得到保護，免遭暴力。”

不過他沒有說教皇是否同意前往基輔，也沒有評論他是否會參加基輔市長克里琴科在信中提到的聯合視頻會議，市長曾計畫在教皇不能親自訪問該國的情況下 ，舉辦一場多方視頻會議，烏克蘭總統澤連斯基屆時也應邀參與。

周日，阿根廷籍的教皇方濟各呼籲停止在烏克蘭的 "大屠殺"，該國自2月24日以來一直被俄羅斯軍隊入侵。

據方濟各對新聞界說，“面對殺害兒童、無辜的人、以及手無寸鐵的平民的野蠻行為，沒有任何戰略理由。” 教皇周二在發給新聞界的信息中再次說，"武裝侵略不可接受，必須停止，以免戰爭把城市變成墓地"。教皇今天再次重申他周日的呼籲。

法新社說，宣布這一消息時，基輔市政廳從周二晚間開始在烏克蘭首都實行35小時的宵禁，早上的轟炸基輔事件造成至少4人死亡。